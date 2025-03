Michalina Sosna, od jakiegoś czasu wyrasta na największą gwiazdę Telewizji Polskiej. Nie tylko gra w serialu "M jak miłość", ale też została prowadzącą "The Voice Kids". Widzowie serialowego hitu Dwójki nie ukrywają, że pokochali wątek Kamy i Marcina, kibicując ich relacji. Do tej pory serialowa Kama miała krótkie, proste włosy. Teraz to się zmieni? Michalina Sosna zaskoczyła nową fryzurą.

Reklama

Michalina Sosna czyli słynna Kama z "M jak miłość"

Michalina Sosna-Wilkońska, polska aktorka teatralna i telewizyjna, artystka kabaretowa oraz prezenterka. Jest absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, który ukończyła w 2013 roku. ​ W serialu "M jak miłość" Michalina wciela się w postać Kamy, byłej tancerki erotycznej, która związała się z Marcinem Chodakowskim, granym przez Mikołaja Roznerskiego. Relacja tej pary przeszła przez wiele wzlotów i upadków, dostarczając widzom licznych emocji. ​

Prywatnie Michalina Sosna jest matką trzyletniej córki o imieniu Rozalia. Aktorka chroni swoje życie osobiste, rzadko dzieląc się szczegółami na ten temat w mediach. Mimo to wiadomo, że mieszka w Warszawie na Woli i aktywnie angażuje się w różne projekty zawodowe.

Ostatnio Michalina podjęła się nowego wyzwania zawodowego jako prowadząca 8. edycji programu "The Voice Kids". Mimo intensywnego grafiku, aktorka kontynuuje swoją rolę w "M jak miłość", a jej postać wciąż pojawia się w serialu, co cieszy wielu fanów.

Michalina Sosna zachwyciła na premierze

Michalina Sosna ostatnio pojawiła się na 15-leciu Teatru 6.piętro, która była połączona z jubileuszem spektaklu "Zagraj to jeszcze raz, Sam". Aktorka na tę okazję wybrała obszerną szarą marynarkę w prążki i szerokie spodnie, ale całą uwagę przyciąga nowa fryzura aktorki. Michalina Sosna ma zdecydowanie dłuższe włosy i tym razem zdecydowała się je mocno pokręcić. Trzeba przyznać, że w takiej wersji gwiazda hitowego serialu Dwójki wygląda doskonale.

Kama w "M jak miłość" przejdzie metamorfozę?

Być może teraz Kama w "M jak miłość" też niebawem zaprezentuje się w odmienionej wersji. Lubicie wątek Kamy i Marcina w Emce? Trzeba przyznać, że z tej niepozornej historii wyszedł pierwszoplanowy wątek. Śledzicie na bieżąco "M jak miłość"? Jak Wam się podoba nowa fryzura Michaliny Sosny?

Fot. Adam Burakowski/East News

Zobacz także:

Reklama

Fot. Adam Burakowski/East News