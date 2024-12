We wtorek, 17 grudnia, widzowie zobaczą ostatni w tym roku odcinek "M jak miłość". Po nim nastąpi dość długa przerwa świąteczna i serial zobaczymy dopiero na początku stycznia 2025 roku. TVP w tym roku zrezygnowała nie tylko z emisji świątecznego odcinka, ale także z dwóch odcinków, które powinny zostać wyemitowane w dni powszednie. Widzowie muszą zatem uzbroić się w cierpliwość!

"M jak miłość" wróci dopiero na początku stycznia

Przerwa związana jest ze zmianami w świątecznej ramówce TVP2. Telewizja Polska tradycyjnie modyfikuje program, aby dostosować go do świątecznego okresu i specjalnych wydarzeń. W tym roku decyzja dotknęła także popularny serial "M jak miłość", co zaskoczyło widzów.

Ostatni odcinek "M jak miłość" przed świętami zostanie wyemitowany we wtorek, 17 grudnia. Na dalsze losy bohaterów fani będą musieli poczekać aż trzy tygodnie. Nowy odcinek (1838) zostanie wyemitowany na antenie TVP2 dopiero 7 stycznia 2025 roku. Dokładna data powrotu serialu wywołała spore zamieszanie wśród jego miłośników.

Przerwa w emisji "M jak miłość" wzbudziła wiele emocji wśród widzów. Serial od lat cieszy się ogromną popularnością i dla wielu osób jest stałym elementem wieczornej ramówki. Niestety, tym razem fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość!

Fani z pewnością będą z niecierpliwością oczekiwać na kontynuację historii ulubionych bohaterów. Odcinek 1838 ma przynieść kolejne emocjonujące zwroty akcji. Produkcja zapewnia, że dalsze losy postaci będą warte długiego oczekiwania. Też już nie możecie się doczekać na nowe odcinki serialu?

