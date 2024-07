Zioła na anemię ułatwiają wchłanianie żelaza i podnoszą poziom hemoglobiny. W przypadku niedokrwistości najlepsze działanie wykazują: natka pietruszki, mniszek lekarski, kozieradka i pokrzywa.

Zioła na anemię oczyszczają krew i zwiększają produkcje krwinek czerwonych. Można przyrządzać z nich ziołowe herbatki lub jeść je na surowo, np. jako dodatek do sałatek.

Anemia: przyczyny i objawy

Anemia to inaczej niedokrwistość. Jej przyczyną jest zbyt mała liczba erytrocytów (krwinek czerwonych) we krwi. Anemia zwykle spowodowana jest częstymi, niekontrolowanymi upływami krwi lub zbyt niskim poziomem żelaza. Osoby cierpiące na anemię mają bladą skórę i często skarżą się na zawroty głowy. Mają kłopoty ze snem i często omdlewają. Do widocznych objawów anemii należą zasinione oczy oraz suche, matowe i wypadające włosy.

Leczenie anemii ziołami

Dobrym rozwiązaniem w leczeniu anemii są zioła. Ich skuteczność polega na poprawie absorpcji żelaza, ale też na zwiększeniu poziomu hemoglobiny. Zioła, po które warto sięgać w anemii to m.in.: pokrzywa, natka pietruszki, mięta i kozieradka. Cenne właściwości ma także mniszek lekarski, który dodatkowo oczyszcza krew.

Pokrzywa – jest jednym z najczęściej wykorzystywanych ziół. Zawiera, m.in. sole mineralne, garbniki, witaminę K, kwasy organiczne i kwasy tłuszczowe. Ułatwia wchłanianie żelaza, oczyszcza układ trawienny i działa moczopędnie. Wnika do komórek i usprawnia prace układu krwionośnego. Do celów leczniczych wykorzystywany jest napar z pokrzywy.

– jest jednym z najczęściej wykorzystywanych ziół. Zawiera, m.in. sole mineralne, garbniki, witaminę K, kwasy organiczne i kwasy tłuszczowe. Wnika do komórek i usprawnia prace układu krwionośnego. Do celów leczniczych wykorzystywany jest napar z pokrzywy. Napar z liści pokrzywy: dwie łyżki suszonych lub świeżych liści pokrzywy zalać wrzątkiem. Gotować na wolnym ogniu ok. pięć minut. Napar odcedzić i odstawić do ostygnięcia. Pić po pół szklanki naparu po posiłku dwa razy dziennie.

Natka pietruszki – pietruszka zawiera, m.in. wapń, potas, magnez, witaminę C i żelazo. Pomaga usunąć toksyny z organizmu i zwalczyć anemię. Działa rozkurczająco i wspomaga układ krwionośny. Leczy problemy z prostatą i reumatyzmem.

– pietruszka zawiera, m.in. wapń, potas, magnez, witaminę C i żelazo. Pomaga usunąć toksyny z organizmu i zwalczyć anemię. Działa rozkurczająco i wspomaga układ krwionośny. Leczy problemy z prostatą i reumatyzmem. Z natki pietruszki można przygotować herbatkę. Poddane obróbce termicznej liście pietruszki tracą wiele swoich cennych właściwości, dlatego warto je jeść na surowo, jako dodatek do sałatek i kanapek.

Mięta pieprzowa – mięta zawiera olejek miętowy, karoten i rutynę. Zwiększa wydzielanie soków żołądkowych, działa przeciwbakteryjnie i uspokajająco. Usprawnia pracę jelit i ułatwia wchłanianie żelaza. Surowcem lekarskim są świeże lub suszone liście mięty.

– mięta zawiera olejek miętowy, karoten i rutynę. Zwiększa wydzielanie soków żołądkowych, działa przeciwbakteryjnie i uspokajająco. Surowcem lekarskim są świeże lub suszone liście mięty. Napar z mięty: łyżkę świeżych lub suszonych liści mięty wsypać do szklanki i zalać wrzątkiem. Odstawić do wystygnięcia. Napar można doprawić łyżką miodu do smaku. Pić po pół szklanki dwa razy dziennie.

Kozieradka – ma w sobie, m.in. witaminy (PP, H, B1) i biopierwiastki (np. fosfor, sód, żelazo, wapń). Reguluje ciśnienie krwi i obniża poziom cholesterolu. Zwiększa produkcję krwinek czerwonych. Usprawnia prace przewodu pokarmowego i reguluje wypróżnienia. Najefektywniejsze wykorzystanie kozieradki to użycie jej nasion (sproszkowanych lub wysuszonych w temp. 50°C).

– ma w sobie, m.in. witaminy (PP, H, B1) i biopierwiastki (np. fosfor, sód, żelazo, wapń). Reguluje ciśnienie krwi i obniża poziom cholesterolu. Zwiększa produkcję krwinek czerwonych. Usprawnia prace przewodu pokarmowego i reguluje wypróżnienia. Najefektywniejsze wykorzystanie kozieradki to użycie jej nasion (sproszkowanych lub wysuszonych w temp. 50°C). Nasiona kozieradki można wykorzystywać w kuchni jako dodatek do domowego pieczywa oraz marynat. Jest składnikiem przyprawy curry.

Mniszek lekarski – pobudza pracę wątroby. Wspomaga układ krwionośny i oczyszcza krew.

Do celów leczniczych można wykorzystywać go dwojako – jako herbatkę z liści lub napar z kwiatostanu.

Napar z liści mniszka lekarskiego: łyżkę suszonych liści mniszka wsypać do szklanki i zalać wrzątkiem. Napar zostawić do ostygnięcia, ostudzić, dosłodzić łyżką miodu.

łyżkę suszonych liści mniszka wsypać do szklanki i zalać wrzątkiem. Napar zostawić do ostygnięcia, ostudzić, dosłodzić łyżką miodu. Napar z kwiatów mniszka lekarskiego: ok. 15-20 szt. kwiatów mniszka wrzucić do garnka i zalać zimną wodą. Napar doprowadzić do wrzenia i gotować przez 2-3 minuty. Następnie zmniejszyć ogień i gotować pod przykryciem ok. dziesięć minut.

Napar z mniszka lekarskiego można pić 2-3 razy dziennie po pół szklanki po posiłku.

Stosowanie ziół niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w zbyt dużych ilościach może mieć niekorzystne dla zdrowia skutki. Wszelkie ziołolecznicze kuracje należy uprzednio konsultować z lekarzem.