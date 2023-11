Od rodzaju skóry i włosów zależy rodzaj pielęgnacji naturalnymi sposobami. Zioła na skórę to lawenda, szałwia lekarska, czarny bez, aloes lub rumianek. Na włosy warto stosować pokrzywę, skrzyp polny, chmiel lub żywokost.

Reklama

Pielęgnacja skóry i włosów naturalnymi sposobami znacznie poprawia ich jakość oraz wytrzymałość. W produktach sklepowych znajdują się liczne środki chemiczne, które niekiedy mają działanie zapalne lub nawet rakotwórcze.

Zioła do pielęgnacji skóry – lawenda, czarny bez, szałwia lekarska, wierzba biała, aloes, rumianek

Aby skutecznie zadbać o swoją skórę w naturalny sposób, należy wybrać produkty dostosowane do rodzaju cery. Dla osób z suchym naskórkiem należy stosować zioła, które nawilżą ciało oraz zabezpieczą przed utratą wody. W tym przypadku warto stosować lawendę, różę oraz czarny bez, który ma działanie przeciwzapalne. Należy też używać olejów roślinnych przygotowanych z wiesiołka, winorośli oraz oliwki europejskiej. Dzięki tym roślinom uzupełnia się brakujący poziom tłuszczu, co zmniejsza ryzyko stanów zapalnych.

Cera tłusta cechuje się tworzeniem się zaskórników oraz rozszerzonych porów. Posiadacz takiej skóry powinien więc stosować zioła z zawartością garbników, które ściągają naskórek. Dla cery suchej zaleca się więc preparaty zawierające szałwię lekarską, wierzbę białą i purpurową, skrzyp polny oraz chińską herbatę, która jest wyjątkowo bogata w garbniki. Macierzanka piaskowa natomiast hamuje powstawanie drobnoustrojów oraz zmniejsza ryzyko tworzenia się stanów zapalnych skóry.

Pielęgnacja cery mieszanej polega na dbaniu o nos i czoło jakby były tłuste, a policzki traktuje się tak jak suche. Jednak wiele roślin również ma działanie zoptymalizowane dla mieszanej powłoki skórnej. Są to aloes, rumianek oraz siemię lniane, które jest bogate w śluzy.

Cera wrażliwa jest bardzo podatna na podrażnienia i niekiedy prowadzi do atopowego zapalenia skóry. Często też występują na niej alergie, więc podczas jej pielęgnacji należy unikać detergentów. Osoby posiadające cerę wrażliwą powinny sięgać po aloes, rumianek, bławatek i różę. Te zioła mają wysoką zawartość śluzu. Olej z ogórecznika i nasion winogron nawilża skórę i zmniejsza ryzyko wystąpienia podrażnień.

Zioła do pielęgnacji włosów – pokrzywa, lawenda, żywokost, prawoślaz, skrzyp polny, chmiel

Podobnie sytuacja ma się z włosami – zależnie od ich rodzaju należy dopasować najlepsze zioła. Do włosów suchych, które mają tendencję do łamania się nadaje się żywokost, który zmniejsza rozdwajanie oraz nawilża ich strukturę. Pokrzywa tonizuje skórę głowy oraz pobudza włosy do porostu. Prawoślaz natomiast zmiękcza je oraz działa przeciwzapalnie.

Włosy przetłuszczające się należy przede wszystkim pielęgnować skrzypem polnym, który jest bogaty w krzemionkę, potas, saponiny, kwasy organiczne czy sterole roślinne. Dzięki nim skóra głowy szybko się regeneruje, a włosom przywraca się naturalny blask. Chmiel działa przeciwzapalnie i ogranicza łojotok. Lawenda natomiast ma właściwości silnie aromaterapeutyczne, poprawia krążenie krwi na skórze głowy oraz zapobiega łuszczeniu się skóry.

Reklama

Na włosy skłonne do łupieżu stosuje się zioła o działaniu przeciwgrzybicznym, przeciwzapalnym oraz zapobiegającym ich wypadaniu. W tym celu warto nakładać na głowę sok z brzozy, który przyspiesza porost włosów oraz wzmacnia końcówki. Dzięki niemu fryzura jest miękka i puszysta. Pokrzywa usprawnia ukrwienie skóry głowy oraz wzmacnia cebulki. Roślina ma też działanie wzmacniające i przeciwzapalne. Natomiast szałwia odpowiada za wygładzanie kręconych włosów oraz odżywia je i wzmacnia.