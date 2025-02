We wtorek, 25 lutego zaprezentowano wiosenną ramówkę TVN. Widzowie mogli poznać daty premier uwielbianych programów i seriali. Stacja ujawniła również nowości, które szykuje w najbliższym czasie. Na antenę wróci „You Can Dance – Po prostu tańcz!”. Na liście hitów znalazły się też „MasterChef Nastolatki”, „Kuchenne rewlucje” czy też „Kuba Wojewódzki”. Nowością będzie serial „Szpital św. Anny”. Jak zwykle wydarzenie nie mogło się odbyć bez najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVN. Wśród gości pojawiły się Julia Wieniawa, która zaskoczyła osobliwą stylizacją. Natomiast na wieczorowy look postawiła Malwina Wędzikowska.

Wędzikowska zachwyca, Wieniawa eksperymentuje na wiosennej ramówce TVN

Na prezentacji wiosennej ramówki TVN nie mogło zabraknąć gwiazd, które już od lat są związane ze stacją. Mowa m.in. o Anicie Werner, która przyszła na wydarzenie w obcisłej, sięgającej kolan sukience z golfem. Prowadząca „Fakty” jak zwykle pokazała klasę i elegancję.

Anita Werner ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Zaszaleć z wizerunkiem postanowiła Julia Wieniawa. Aktorka zrobiła mały eksperyment i pokazała się w spodniach bez jednej nogawki. Do tej szalonej stylizacji dobrała ciemne czółenka.

Julia Wieniawa VIPHOTO/East News

Bardzo efektownie zaprezentowała się Malwina Wędzikowska, która w ciemnej, wieczorowej sukni zadała szyku. To z pewnością jeden z najbardziej imponujących looków tej imprezy.

Malwina Wędzikowska VIPHOTO/East News

Na elegancję i prostotę postawiła Paulina Krupińska, która przyszła w krótkiej, czarnej sukience.

Paulina Krupińska VIPHOTO/East News

Nie mogło zabraknąć również jurorów „You Can Dance”, którzy zadebiutowali jako zespół na ściance. Michał Danilczuk, Mery Spolsky, Bartosz Porczyk oraz Ryfa Ri również postawili na imprezowe stylizacje.

Mery Spolsky, Michał Danilczuk, Ryfa Ri, Bartosz Porczyk VIPHOTO/East News

Oprócz nich na pokazie wiosennej ramówki TVN mogliśmy zobaczyć Oliwiera Kubiaka, Piotra Kraśkę oraz Bartka Jędrzejaka.

Jak się wam podobają stylizacje gwiazd?

