Białe dziąsła są objawem chorób, które wymagają leczenia: niedokrwistości, zakażenia grzybami, a nawet zmian przednowotworowych. W przypadku leukoplakii leczenie może opierać się na terapii fotodynamicznej lub wymagać interwencji chirurgicznej. Anemia wymaga kuracji dostosowanej do jej przyczyny, a grzybica – zastosowania leków grzybobójczych.

O czym świadczą jasnoróżowe i blade, białe dziąsła?

Anemia, czyli niedokrwistość, objawia się bladością na twarzy, zmęczeniem i brakiem energii. Nie tylko twarz ma niezdrowy wygląd, także dziąsła mogą zmienić kolor na bardzo jasny różowy lub biały. Aby potwierdzić tę diagnozę, konieczne jest przeprowadzanie badań krwi. O anemii świadczy zbyt mała ilość hemoglobiny i erytrocytów. Leczenie jest zależne od przyczyny anemii. Często powodem niedokrwistości jest niedobór żelaza, wówczas kuracja polega na przyjmowaniu odpowiednich dawek tego pierwiastka. Gdy białe dziąsła i inne objawy są skutkiem anemii hemolitycznej, konieczne jest leczenie immunosupresantami. Natomiast przy anemii megaloblastycznej konieczne jest stałe przyjmowanie witaminy B12 pod postacią zastrzyków.

O czym świadczą białe dziąsła i biały nalot na języku czy podniebieniu?

Białe dziąsła u niemowlaków to tylko jeden z wielu objawów grzybicy jamy ustnej. Zwykle na śluzówce pojawia się biały nalot, niekiedy z nadżerkami pod spodem. Zmiany obejmują język, wewnętrzną stronę policzków, podniebienie, a czasem też dziąsła i gardło, a nawet przełyk. Zmiany chorobowe są takie same u dorosłych, powodują pieczenie, a przetarte lub podrażnione – ból. Symptomem grzybicy jamy ustnej są także pękające kąciki ust, które nie chcą się goić. Leczenie opiera się na miejscowym i niekiedy ogólnym stosowaniu leków grzybobójczych. Podczas kuracji z jadłospisu powinny zniknąć pożywki dla grzybów, a więc m.in. słodycze. Białe dziąsła u dziecka mogą świadczyć też o prawidłowym przebiegu ząbkowania. Zwykle dziąsła są opuchnięte i zaczerwienione, ale są na nich widoczne białe, rosnące zęby.

Zmiany przednowotworowe a białe dziąsła

Przyczyną leukoplakii jest narażenie jamy ustnej na czynniki drażniące, w tym picie alkoholu i palenie papierosów. Przyczyniają się do jej wystąpienia również infekcje wirusowe i grzybicze. Leukoplakia wygląda jak biały nalot na dziąsłach, ale nie można go usunąć – jest to wyraźnie odbarwiona część tkanki dziąseł. Białe dziąsła w leukoplakii mają spękaną albo grudkowatą powierzchnię, a niekiedy pojawiają się na nich nadżerki. Leukoplakia wymaga wykonania badania histopatologicznego, by stwierdzić, czy zmiany mają charakter nowotworowy, czy dopiero przednowotworowy. Chorobę tę leczy się terapią fotodynamiczną – z wykorzystaniem nietoksycznych związków światłoczułych zabijających nieprawidłowe komórki, lub chirurgicznie. Oprócz tego na listę produktów absolutnie i nieodwołalnie zakazanych trafić powinny alkohol i papierosy. Konieczne jest też regularne sprawdzanie, czy leukoplakia nie zmienia się w raka.

Białe dziąsła po wybielaniu zębów

Jeśli po wybielaniu zębów w gabinecie stomatologicznym dziąsła są białe, znaczy to, że zostały niedokładnie zabezpieczone przed rozpoczęciem procedury. Dziąsła przed wybielaniem powinny zostać pokryte płynnym koferdamem, który utwardza się przy pomocy lampy. Dzięki temu są one niewrażliwe na działanie środka wybielającego. Gdy zostaną zabezpieczone niedostatecznie, skutkiem jest ich odbarwienie. Białe dziąsła po wybielaniu to częsty problem osób eksperymentujących z domowymi metodami na bielsze zęby. Dziąsła wyraźnie pojaśnieją lub nawet zbieleją, jeśli często będą płukane wodą utlenioną o dużym stężeniu.

O czym świadczą białe dziąsła przy zębach?

Białe dziąsła przy zębach są objawem choroby. Może to być złuszczające zapalenie dziąseł, wówczas na dziąsłach pojawiają się nie tylko białe plamy, ale też pęcherze, a nawet nadżerki. Inne objawy złuszczającego zapalenia dziąseł to wrażliwość na ból, kwaśne i pikantne smaki, a także wypływająca z pęcherzy wydzielina lub krew. Leczenie powinien ustalić specjalista periodontolog po określeniu przyczyn choroby i wykonaniu szeregu dodatkowych badań. Białe dziąsła przy szyjkach zębów mogą być objawem wrzodziejąco-martwiczego zapalenia dziąseł. Wówczas objawami dodatkowymi są: silny ból dziąseł, odsłonięcie szyjek zębowych i utrata stabilności zębów, a także ropna lub krwawa wydzielina i gorączka. Jest to choroba niebezpieczna i grozi utratą zębów. Leczenie rozpoczyna się od podania środków przeciwbólowych i usunięciu martwych tkanek dziąsła oraz kamienia nazębnego. W trudnych przypadkach do terapii włączane są antybiotyki, konieczne jest też zachowanie higieny jamy ustnej i wykluczeniu czynników podrażniających.