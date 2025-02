Od jakiegoś czasu Taylor Swift spotyka się z futbolistą Travis'em Kelce. Para raczej unika medialnego rozgłosu, choć nie zawsze im się to udaje. Podczas tegorocznego Super Bowl ukochany piosenkarki i zawodnik Kansas City Chiefs zmierzył się z Philadelphia Eagles podczas jednej z największych imprez w Stanach. Na trybunach była obecna gwiazda pop'u, która została wygwizdana i wybuczana. Wiadomo, jak zareagował na to Travis Kelce.

Podczas Super Bowl 2025, które odbyło się 9 lutego w Caesars Superdome w Nowym Orleanie, Taylor Swift pojawiła się na trybunach, aby wspierać swojego partnera, Travisa Kelce, zawodnika Kansas City Chiefs. Jej obecność nie spotkała się jednak z entuzjazmem części kibiców. Gdy kamera uchwyciła piosenkarkę i pokazała jej wizerunek na wielkim ekranie stadionu, zebrani fani zareagowali głośnymi gwizdami i buczeniem. Swift wydawała się zaskoczona taką reakcją, ale zachowała spokój, posyłając jedynie wymowne spojrzenie w stronę kamery.

Incydent ten wywołał szeroką dyskusję w mediach i internecie. Część fanów stanęła w obronie piosenkarki, podkreślając, że przyszła na mecz jako prywatna osoba, by wspierać swojego ukochanego, a takie zachowanie było nie na miejscu. Wśród osób broniących artystki znalazła się m.in. Serena Williams.

Taylor Swift miała prawo czuć się zaskoczona i przygnębiona. Tabloidowi "Daily Mail" udało się zaś dotrzeć do reakcji Travisa Kelce na całą sytuację. Ukochany wokalistki miał bardzo się tym przejąć i czuł się bardzo bezradny.

Travis był świadomy wygwizdywania Taylor i czuł się bezradny. Dotarł do niego wyraz jej twarzy. Zawsze ją chroni i to złamało mu serce. Miał już za sobą ciężki wieczór i fakt, że na stadionie zasiedli głównie kibice Philadelphia Eagles, nie pomagał. Travis wie, że to ją zraniło i każdy to widzi

ujawniła w rozmowie z ''Daily Mail'' osoba z bliskiego otoczenia sportowca.