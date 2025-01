W czwartkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" pojawił się Maciej Pela. Tancerz w szczerej rozmowie z prowadzącymi śniadaniówkę publicznego nadawcy opowiadał o planach na 2025 rok i podsumował miniony rok, w którym rozstał się z Agnieszką Kaczorowską. Maciej Pela zdradził, co pomaga mu przetrwać trudne chwile i wyjawił, jak na rozstanie rodziców reagują jego córeczki. Padły wzruszające słowa.

Kilka miesięcy temu okazało się, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela się rozstali. Tancerz nie ukrywał, że decyzja o zakończeniu małżeństwa była dla niego prawdziwym szokiem i mocno to przeżył. Gdy w listopadzie pojawił się w śniadaniówce TVN ze łzami w oczach przyznał, że chciałby usłyszeć od żony słowo przepraszam. Teraz Maciej Pela przyjął zaproszenie do "Pytania na śniadanie" i znów poruszył temat bolesnego rozstania z Agnieszką Kaczorowską. Zdradził, co pomaga mu przetrwać.

Maciej Pela nie ukrywał, że minione święta Bożego Narodzenia i czas sylwestra był trudny nie tylko dla niego, ale i dla jego córek.

Tak jak pisałem u siebie na Instagramie było to o tyle trudne, że po raz pierwszy w taki sposób wyglądały te święta. Emilka też bardzo dużo pyta, mając ponad pięć lat już rozumie wszystko, widzi zadaje bardzo celne pytania i takie się pojawiły w święta, takie się pojawiają cały czas bo nie ma możliwości żeby dziecko przeżyło rozstanie rodziców w sposób łagodny, w sposób nieinwazyjny, nie ważne jak bardzo rodzice będą dbać o to żeby nie kłócić się przy dzieciach, albo nie poruszać trudnych tematów przy dzieciach, to i tak one odczuwają bo to nie jest sytuacja normalna- mówię to w kontekście do tego, co dziecko miało na co dzień przez ostatnie pięć lat

wyznał przed kamerami.