Żele energetyczne to węglowodany o różnym czasie przyswajania, łączone z witaminami, a niekiedy także kofeiną i tauryną. Suplementy różnią się konsystencją i smakiem, przypominają napój.

Żele energetyczne to produkty kaloryczne, dlatego należy jeść je wyłącznie podczas wyczerpujących sportowych wydarzeń – w innym przypadku są zbędne, mogą tuczyć. Jeśli szykujemy się na bieg, którego dystans nie jest większy niż 10 kilometrów, żele energetyczne nie są potrzebne – przydadzą się na dłuższych dystansach: maratonach i półmaratonach.

Skład i działanie żeli energetycznych

Żel energetyczny to suplement diety złożony z cukru, witamin i dodatków, takich jak kofeina czy tauryna. Ma formę napoju, wzbogacanego niekiedy o kawałki owoców. Jest to wysokoenergetyczna przekąska – w 100 gramach produktu może znajdować się od 200 do 400 kalorii. Zadaniem produktu jest natychmiastowe dostarczenie organizmowi energii. Kofeina pobudza układ nerwowy, a tauryna opóźnia zmęczenie. Czasami dodaje się także L-karnitynę oraz elektrolity – sód, potas, które pomagają zachować równowagę jonową w organizmie. Konsystencja płynu zależy od firmy, która produkuje suplementy – jedne są bardziej wodniste, inne gęste. Pakowane są w tubki, saszetki, butelki. Różnią się także smakiem – niektóre są słodkie, inne prawie bezsmakowe.

Stosowanie żeli energetycznych

Żele energetyczne zaleca się sportowcom, których czeka intensywne wydarzenie sportowe. Napoje w krótkim czasie dostarczają dużo energii podczas długotrwałego wysiłku. Jednorazowo należy dostarczać organizmowi małą porcję żelu (jeśli konsystencja jest rzadka - kilka łyków, jeżeli gęsta - jeden) co około 5 kilometrów – zapewni to stały dopływ energii. Ważne jest popijanie żelu wodą – każdy łyk żelu należy zrównoważyć 10 łykami wody. Żele energetyczne należy wypróbować przed treningiem, ponieważ nie wszystkie osoby tolerują je tak samo – niektórzy skarżą się na mdłości i zgagę.

Zobacz także

Żele energetyczne dla biegaczy

Żele energetyczne są zbędne, jeśli biegamy amatorsko, nie więcej niż godzinę dziennie. Energię przy takiej aktywności sportowej zapewni nam pożywienie składające się ze złożonych węglowodanów i białka oraz woda. Żele energetyczną sprawdzą się natomiast podczas maratonu.

Cena żeli energetycznych

Najtańsze żele energetyczne można kupić już za 1-2 złote, ale są to produkty niskiej jakości, zwykle dostarczające organizmowi węglowodanów prostych. Dużo lepiej (zdrowiej) zapłacić kilkanaście złotych za lepszej jakości odżywki lub przyrządzić je samodzielnie.

Żele energetyczne domowej roboty

Aby zrobić żel należy połączyć zmiksowane owoce: 2 banany i jabłko z sokiem pomarańczowym, kakao i awokado. Ilość użytych składników zależy od konsystencji, jaką chcemy uzyskać. Można również połączyć miód z melasą i solą. Żele można zapakować w elastyczne zakręcane tuby do wielokrotnego użycia – dzięki temu są bardzo wygodne w użyciu, co doceni każdy sportowiec. Najwygodniej napełnić je strzykawką. Jeżeli żele energetyczne nas nie przekonują, zastrzyk energii zapewni np. banan i gorzka czekolada.