Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska od kilku tygodni są na językach wszystkich. Internauci bacznie obserwują ich social media, jednak dotychczas para nie odniosła się do kryzysu w ich małżeństwie. Są natomiast pewne znaki, które mówią o rozstaniu tancerzy, a teraz Maciej Pela pokazał, na kogo może liczyć w trudnych chwilach. Wymowne zdjęcie obiegło sieć!

Maciej Pela może liczyć na wsparcie po rozstaniu

Agnieszka Kaczorowska była w wielu związkach, jednak dopiero przy Macieju Peli zaznała spokoju i postanowiła wziąć z nim ślub. Chwilę później doczekali się pierwszej z córek, a następnie na świat przyszła Gabrysia. Małżeństwo Agnieszki i Macieja wydawało się nieskazitelne, a fani nie mieli wątpliwości, że para dogaduje się bezbłędnie. Dodatkowo, niedawno Kaczorowska i Pela otworzyli wspólne studio tańca, co miało jeszcze bardziej umocnić ich relację. Tak się jednak nie stało i kilka tygodni temu do mediów trafiła informacja, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela się rozstali.

Co prawda, żadne z nich nie odniosło się do doniesień i nikt nie wydał oświadczenia, jednak Maciej Pela usunął wszystkie zdjęcia z żoną, co dało dużo do myślenia ich fanom. Dodatkowo, okazało się, że tancerz od przeszło dwóch tygodni ma nie mieszkać ze swoją żoną. Jak wiadomo, rozstania nie są łatwe ani przyjemne, a każdy człowiek w trudnej chwili potrzebuje wsparcia. Teraz Maciej Pela postanowił pokazać na swoim Instagramie, kto jest przy nim w ciężkich sytuacjach. Na jego InstaStories ukazało się zdjęcie psa:

Wsparcie energetyczne - napisał Maciej.

@maciej_pela

Warto też wspomnieć, że w ubiegły weekend w programie Mateusza Hładkiego "Mówię Wam" pojawiła się Agnieszka Kaczorowska. Potwierdziła się wówczas informacja, że tancerka wystąpi w drugiej edycji "Królowej Przetrwania". Dodatkowo, dziennikarz nie omieszkał zapytać o pojawiające się w sieci doniesienia, że Agnieszka jest singielką, jednak ta, nie chciała komentować swojego życia prywatnego i wyjawiła:

Są takie sprawy i chwile w życiu, które wymagają ciszy. Apeluję ciszę, bo mam prawo do tej ciszy. (...) Jestem też człowiekiem i kobietą - mówiła Agnieszka Kaczorowska.

Myślicie, że to ostateczne zakończenie związku Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli? A może para zrobiła sobie jedynie przerwę i wkrótce okaże się, że nadal budują swoje wspólne życie? Czekacie na oficjalne oświadczenie pary?

