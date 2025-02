Na wiosennej ramówce TVN pojawiło się wiele znanych twarzy. Jednak nie każdy był w stanie przybyć na to ważne wydarzenie. Wszyscy byli niemalże pewni, iż na ramówce zabraknie Tomasza Jakubiaka z powodu jego choroby. Jednak nagle ku zaskoczeniu obecnych na ramówce osób na ekranie pojawił się sam Tomasz.

Nagle podczas ramówki TVNu zapowiedziana została niespodzianka, a na ekranie obecni, którzy przybyli na wiosenną ramówkę zobaczyli Tomasza Jakubiaka.

W dalszej części nagrania Jakubiak opowiedział, jak bardzo jest dumny ze swojego zespołu. Zdradził, że pierwszy odcinek MasterChef Nastolatki oglądał już kilka razy.

Kucharz zwrócił się również do wszystkich kolegów i koleżanek z TVNu, zebranych na ramówce, mówiąc:

A dla was pełna salo naszej TVNowej rodziny wysyłam ogrom całusów i serdeczności, bo wiem, że wy też mnie dosyć mocno wspieracie. Ale już dosyć tych ochów i achów, bo wiecie, co? Z tego wszystkiego to mi się tańczyć zachciało, więc uciekam poruszać trochę nóżką, póki jeszcze sił mi wystarczy

- podsumował Jakubiak.