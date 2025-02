Łukasz z "Żona dla Polaka" jako jedyny na finał programu przybył sam. Podczas finału zdradził, jak wyglądała jego przygoda. Jednak nie obyło się bez niespodzianki, którą zapowiedział prowadzący show Kacper Kuszewski.

"Żona dla Polaka": Czy Łukasz odnalazł miłość w programie?

Łukasz to jeden z ulubieńców widzów show "Żona dla Polaka". Sympatyczny, przystojny brunet zyskał dużą sympatię internautów. Po zakończeniu programu postanowił wybrać się na dłużej do Polski. Przed finałem natomiast wyjechał do Zakopanego na spotkanie z innymi uczestnikami i prowadzącym show Kacprem Kuszewskim. Łukasz opowiedział, jak wyglądał jego udział w programie i zdradził, czy żałuje, że wziął w nim udział.

Jedną z kandydatek Łukasza była Paulina. To z nią pojawił się jeszcze w przedostatnim odcinku show. Łukasz i Paulina poszli wtedy na wspólny obiad. Jednak zarówno uczestnik jak i jego kandydatka powiedzieli sobie w oczy, że nie widzą ze sobą przyszłości i rozstali się w pokojowych warunkach. Łukasz w finale show wyjawił, że będąc, u boku Pauliny myślał, jakby to było gdyby obok była Iga.

Łukasz podczas ostatniego odcinka "Żona dla Polaka" wyjawił, że od czasu, kiedy pożegnał uczestniczki, miał fajny czas. Wrócił do Polski, co miało na celu wyciszenie się. Okazuje się, że pomimo tego, iż Łukasz nie znalazł miłości życia w show, zrozumiał wiele ważnych rzeczy.

Chyba za bardzo chciałem, żeby wszyscy mnie lubili i żeby każdego zadowolić. Dopiero ta sytuacja i też dziewczyny uświadomiły mi, że jestem za miły - zdradził Łukasz.

Łukasz podczas finału wspomniał pożegnania dziewczyn. Wyjawił, że był to dla niego zdecydowanie najtrudniejszy czas. Jednak z dwoma dziewczynami pożegnał się w bardzo fajnych stosunkach. Miał na myśli Monikę i Amandę.

Z niektórymi było mniej koleżeńsko, ale wszystko zakończyło się bardzo humanitarnie - wyjawił Łukasz.

Ku zaskoczeniu Łukasza i widzów w finale programu "Żona dla Polaka" nieoczekiwanie pojawiła się Iga i usiadła tuż obok uczestnika. To była prawdziwa niespodzianka!

Cieszę się, że tu jesteś. Mam mnóstwo takich pozytywnych emocji. powiedział zaskoczony Łukasz.

Łukasz zdradził szczegóły dotyczące show "Żona dla Polaka"

Łukasz podczas finału programu "Żona dla Polaka" opowiedział, jak się czuje po udziale w programie. Wyznał, co sprawiało, że czuł się niepewnie, a kiedy był zadowolony. Wspomniał o tym, że przez fakt, iż zarówno on jak i dziewczyny były delikatnie po 30 roku życia, to każdy miał jakieś oczekiwania. W pewnym momencie bał się, że nie będzie mógł tych oczekiwań dziewczyn spełnić, a jego pewność siebie się zachwiała.

Kacper Kuszewski zauważył, że "dziewczyny zwariowały" będąc u Łukasza. Dodał, że wie, iż sprawdzały uczestnikowi telefon i zapytał go, jak się z tym czuł.

Tak. Sprawdzały mi telefon. W momencie jak to się działo, to było to nawet miłe. To był taki znak, że ktoś się tobą interesuje, że chce zobaczyć telefon. Na tamten moment odebrałem tę sytuację bardziej groteskowo niż na poważnie - odpowiedział Łukasz.

