Efedryna jest jedną z substancji stosowanych podczas odchudzania. Stymuluje centralny układ nerwowy i jest czynnikiem redukcji tłuszczu. Ze względu na liczne skutki uboczne zasady jej stosowania podlegają regulacji prawnej.

Budowa chemiczna efedryny jest podobna do amfetaminy. Efedryna jest w Polsce substancją nielegalną, wykorzystywaną często do produkcji narkotyków. Jej stosowanie może powodować skutki uboczne – szczególnie w fazie początkowej.

Status prawny efedryny

Pod względem farmakologicznym działanie efedryny nie jest do końca jasne. Źródłem niejasności jest także brak różnicy pomiędzy długofalowym i natychmiastowym efektem stosowania efedryny. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw – efedryna jest zaliczana do tzw. grupy prekursorów I-R (substancje, które mogą być przetworzone lub mogą służyć do wytworzenia środka odurzającego bądź substancji psychotropowej). Mają do niej zastosowanie wszelkie przepisy dotyczące obrotu, przechowywania, posiadania i utylizacji środków zaliczanych do tej grupy. Efedryna w czystej postaci jest trudno dostępna. W suplementach diety zwykle zawarte są alkaloidy efedrynowe.

Działanie efedryny – redukcja apetytu i większa synteza białek

Efedryna ogranicza apetyt. Ułatwia uwalnianie noradrenaliny i adrenaliny. Zwiększa syntezę białek i zużycie energii. 50 mg efedryny zwiększa zużycie energii o 4%. Używana jest jako środek dopingujący. Przyjmowana przed treningiem, korzystnie wpływa na wydolność treningową. Zwiększa koncentrację.

Zastosowanie efedryny – odchudzanie i dieta redukcyjna

Efedryna stosowana jest w odchudzaniu. Redukuje apetyt i przyspiesza proces spalania tkanki tłuszczowej. Analiza wykonana na zlecenie US Department of Health and Human Services opublikowana w The Journal of the American Medical Association wykazuje, że efedryna zwiększa proces utraty wagi o 1,8 funta (0,81 kg) miesięcznie. W połączeniu z kofeiną tempo zwiększone jest do 2,2 funta (0,99 kg) miesięcznie. Efedryna wykorzystywana jest w okresie diety redukcyjnej przez kulturystów, ponieważ chroni mięśnie przed spalaniem.

Skutki uboczne stosowania efedryny – nerwowość, uzależnienie psychiczne

Najczęstsze skutki uboczne stosowania efedryny to nerwowość, bezsenność, suchość w ustach i bóle głowy. Substancja podnosi ciśnienie krwi. Przyspiesza reakcję serca. Może powodować uczucie euforii lub niepokoju. Rozszerza oskrzela. Powinny jej unikać osoby z cukrzycą, ponieważ może podwyższać poziom insuliny we krwi. Jednorazowe stosowanie wysokich dawek efedryny daje efekt neurotoksyczny podobny do efektu amfetaminowego. Może powodować uzależnienie psychiczne. Nie należy przyjmować jej jednorazowo lub nieregularnie w dużych dawkach, ponieważ może prowadzić do radykalnego podwyższenia ciśnienia krwi, a w efekcie do zgonu. Nie można jej długo stosować (nie dłużej niż przez 6 miesięcy), ponieważ powoduje rosnącą tolerancję organizmu. Tolerancja jest skutkiem zablokowania receptorów i ich braku wrażliwości na działanie efedryny.