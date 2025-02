Joanna Opozda i Antoni Królikowski pobrali się w sierpniu 2021 roku, jednak ich małżeństwo rozpadło się błyskawicznie. Już w lutym 2022 roku para nie była razem, a aktor odszedł od żony jeszcze przed narodzinami ich syna Vincenta. Wkrótce potem w sądzie pojawił się wniosek o rozwód, ale na pierwszą rozprawę musieli czekać prawie dwa lata. Teraz sprawa w końcu ruszyła, a emocje wokół niej nie słabną!

Reklama

Rozprawa rozwodowa Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

W czwartek, 20 lutego, w warszawskim sądzie odbyła się kolejna rozprawa rozwodowa Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Na sali pojawiło się trzech z czterech powołanych świadków, w tym matka aktorki, Małgorzata Opozda, oraz bliski przyjaciel Królikowskiego, Piotr "Liroy" Marzec. Obecna była również Katarzyna Priwieziencew, która złożyła swoje zeznania.

Małgorzata Opozda spędziła na sali rozpraw prawie półtorej godziny, co może sugerować, że jej wypowiedzi były kluczowe dla przebiegu procesu. Nie wiadomo jednak, co dokładnie zeznawali świadkowie, ponieważ szczegóły postępowania nie zostały ujawnione mediom. To oznacza, że batalia sądowa Opozdy i Królikowskiego nadal trwa, a na ostateczne rozstrzygnięcie tej głośnej sprawy trzeba będzie jeszcze poczekać.

Zaskakujący post na Instagramie Joanny Opozdy

Podczas gdy w sądzie toczyła się rozprawa rozwodowa, Joanna Opozda postanowiła wyrazić swoje emocje w niecodzienny sposób. Aktorka zamieściła na Instagramie tajemniczy post, który niemal natychmiast przyciągnął uwagę internautów.

Na opublikowanym zdjęciu Opozda pozuje w eleganckim futrze, a w tle słychać fragment piosenki Taylor Swift "Karma", w którym wokalistka rozlicza się z byłym chłopakiem. Ten wybór muzyczny od razu wzbudził spekulacje - czy to subtelna wiadomość skierowana do Antoniego Królikowskiego? Choć aktorka nie skomentowała posta, jego przekaz wydaje się jasny.

Historia miłości Królikowskiego i Opozdy. Od wielkiej miłości do sądowej batalii

Joanna Opozda i Antoni Królikowski przez długi czas uchodzili za jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Ich związek od początku budził ogromne zainteresowanie, zwłaszcza że nie brakowało w nim burzliwych momentów. Po przejściowym rozstaniu w 2020 roku para niespodziewanie wróciła do siebie, a w sierpniu 2021 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Wydawało się, że to początek nowego, szczęśliwego etapu w ich życiu.

Niedługo potem Opozda ogłosiła ciążę, jednak ich relacja zaczęła się gwałtownie psuć. Ostatecznie związek rozpadł się jeszcze przed narodzinami ich syna Vincenta, który przyszedł na świat w lutym 2022 roku. Rozstanie nie przebiegło w spokojnej atmosferze - w mediach pojawiły się doniesienia o rzekomej niewierności Królikowskiego, co wywołało lawinę spekulacji i publicznych komentarzy.

Zobacz także:

Reklama