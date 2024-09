Podczas koncertu w Town Center Park w Hamden, Connecticut, który odbywał się, 30 sierpnia, doszło do tragedii. Isaac Freeman III, znany jako Fatman Scoop, zemdlał na scenie, a jego stan w szybkim tempie się pogarszał. Początkowo fani artyści myśleli, że jest to część występu i nikt nie spodziewał się najgorszego.

Fani opłakują znanego rapera

Fatman Scoop, a tak właściwie Isaac Freeman III, urodził się 6 sierpnia 1971 roku w Nowym Jorku. Największą sławę zyskał po tym jak w 2003 roku wypuścił kawałek "Be Faithful", który szybko stał się hitem. Fatman Scoop na swoim koncie miał gościnne występy u boku największych gwiazd. Raper współpracował m.in. z Missy Elliott czy Mariah Carey.

W piątek, 30 sierpnia bieżącego roku artysta miał koncert, w Connecticut i to właśnie tam rozegrały się tragiczne sceny. Jak donosi "The Guardian" Fatman Scoop, miał nakłaniać publiczność do większego zaangażowania i chwile po tym upadł obok kabiny DJ-a. Fani początkowo myśleli, że jest to element show. 53-latek natychmiast został przewieziony do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować.

Na Instagramie rapera pojawił się post, w którym poinformowano o jego śmierci.

Z ogromnym smutkiem i ciężkim sercem dzielimy się wiadomością o odejściu legendy i ikony Fatman Scoopa. Ostatniej nocy świat stracił jasną duszę, promień światła, zarówno na scenie, jak i w życiu. (...) Fatman Scoop był głosem klubowej muzyki. Jego twórczość sprawiała, że tańczyliśmy i czerpaliśmy radość z życia (...). - napisano.

Pod postem od razu pojawiła się lawina komentarzy od fanów, którzy nie mogą uwierzyć w to co się stało.

To takie tragiczne wieści. Był legendą. Spoczywaj w pokoju przyjacielu

Prawdziwa legenda. Spoczywaj w pokoju bracie, będzie nam Ciebie brakowało

O mój Boże, nieeee!

Legendo, dziękuję Ci za radość, którą przyniosłeś światu. To był zaszczyt cię poznać. - piszą zdruzgotani fani.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

