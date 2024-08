Konrad Skolimowski "Skolim" to 28-letni piosenkarz, który znany przede wszystkim z singla "Wyglądasz idealnie". Szczególnie to lato jest bardzo intensywne dla piosenkarza, który nie kończy na jednym koncercie dziennie. Muzyk gra średnio 12 razy w tygodniu. Grono fanów, które zyskał, chętnie pojawia się na jego koncertach i rusza biodrami do disco-polowych piosenek.

Konrad Skolimowski "Skolim" został zaatakowany przez fana

Skolim przez przez intensywne koncertowanie, które odbywa się na terenie całej polski, na eventy dolatuje samolotem. Jest to zdecydowanie złoty czas dla tej gwiazdy disco-polo, który idealnie wykorzystuje. Podczas koncertów nie zawsze jest tak, jakby się chciało. Zdarzają się wpadki i nieprzychylne wydarzenia losowe. Problemy z nagłośnienie, czy agresywni fani to też coś, co jest nie najprzyjemniejszą sytuacją. Druga sytuacja miała miejsce parę dni temu, kiedy to na jednym z koncertów Skolima, wydarzył się nieprzyjemny incydent. Podczas wykonywania przez Skolima swojego utworu w stronę gwiazdy poleciał kamień.

Miało to miejsce 27 sierpnia we wsi Kozielno. Kamień rzucony przez osobę spod sceny trafił w głowę Skolima. Piosenkarz zaledwie na chwilę przerwał śpiewanie, po czym po chwili wrócił do dalszej części dawania koncertu. Całe zdarzenie zostało nagrane przez fana będącego na wydarzeniu muzycznym i opublikowane na TikToku. Na platformie pojawiło się wiele komentarzy.

Skolim dostaje kamykiem w twarz na koncercie w kozielnie 27.07 biedny - napisała osoba, która dodała nagranie.

Przykre to jak tak można współczuję - skomentowała fanka Skolima.

To po co ludzie idą na koncert, skoro kogoś aż tak nie lubią? Dobrze, że w oko nie trafili - napisała kolejna sosoba.