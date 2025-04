23 kwietnia 2025 roku o godzinie 9:00 w Watykanie rozpoczęła się procesja żałobna, podczas której trumna z ciałem papieża Franciszka została przeniesiona z kaplicy Domu Świętej Marty do Bazyliki Świętego Piotra. Uroczystości przewodniczył kardynał Kevin Farrell. Wydarzeniu towarzyszyła wyjątkowo podniosła atmosfera, a na Placu Świętego Piotra zebrało się tysiące wiernych, którzy chcieli oddać hołd zmarłemu papieżowi. Nieoczekiwanie wydarzyło się coś, co sprawiło, że zebrani wstrzymani oddech!

Dramatyczny moment podczas procesji z trumną papieża Franciszka

W procesji z trumną, w której znajduje się ciało papieża Franciszka tuż przed wejściem do Bazyliki Świętego Piotra doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Zdarzyło się to w kulminacyjnym momencie przed samym wejściem do bazyliki, niosący trumnę zachwiali się, niemal ją upuszczając. Wzbudziło to ogromne poruszenie wśród obecnych. Wierni głośno westchnęli, wyrażając swoje przerażenie.

Obecni na Placu Świętego Piotra świadkowie procesji nie kryli emocji. Poruszający moment, gdy trumna z ciałem papieża Franciszka przechyliła się, na długo pozostanie w ich pamięci.

Plan uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka

Po dramatycznym momencie trumna została bezpiecznie wniesiona do Bazyliki Świętego Piotra i ustawiona na lekkim podwyższeniu. Tam, do piątku 25 kwietnia, do godziny 19:00, wierni mogą oddawać hołd papieżowi. W piątek o godzinie 20:00 zaplanowano obrzęd zamknięcia trumny. Ceremonia ta odbędzie się również w Bazylice Świętego Piotra.

Ostateczne pożegnanie, czyli uroczystość pogrzebowa została wyznaczona na sobotę, 26 kwietnia 2025 roku, o godzinie 10:00. Pogrzeb odbędzie się na Placu Świętego Piotra i ma zgromadzić zarówno hierarchów Kościoła, jak i tysiące wiernych z całego świata.

