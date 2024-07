Cudowny środek na odchudzanie – L-karnityna. Obniża cholesterol, przekształca tłuszcz w energię, dodaje siły. Jej właściwości spowodowały, że jest jednym z najbardziej pożądanych suplementów diety.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów suplementów wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów. Między innymi chrom, HCA, fasolamina czy CLA, ale największą popularność zdobyła L-karnityna. Dlaczego? Jest to związek chemiczny powstający w nerkach i mózgu, magazynowany w mięśniach, którego głównym zadaniem jest transport tłuszczów w komórkach do mitochondriów, gdzie przetwarzane są na energię. Racjonalnie stosowana L-karnityna nie powoduje żadnych poważnych skutków ubocznych, skutecznie wspomaga odchudzanie, jest łatwo dostępna w aptekach i sklepach dla sportowców, a ponadto jest także przystępna cenowo (za opakowanie z 30 kapsułkami zapłacimy ok. 30 zł).

Jak działa L-karnityna?

L-karnityna reguluje gospodarkę węglowodanową organizmu, obniża poziom cholesterolu we krwi, a nawet dodaje energii i sił witalnych. Ale właściwością, z której najchętniej korzystają entuzjaści odchudzania jest jej wpływ na metabolizm tłuszczów. Ułatwia ona ich wykorzystanie jako głównego źródła energii podczas treningu. Warto podkreślić, że suplementacja L-karnityny bez choćby odrobiny ruchu nie ma żadnego sensu.

Podczas uprawiania aktywności fizycznej organizm wykorzystuje energię, która pochodzi z cukrów lub tłuszczów. Jeśli udałoby się „zmusić” organizm do wytwarzania energii jedynie z substancji tłuszczowych, spalanie tkanki tłuszczowej byłoby o wiele szybsze. Nie ma naukowo potwierdzonych badań, że L-karnityna właśnie w ten sposób działa.

Czy suplementacja L-karnityny jest zawsze konieczna?

Nasz organizm jest w stanie sam wyprodukować L-karnitynę. Niezbędne są do tego dwa aminokwasy egzogenne – lizyna i metionina, przy współudziale żelaza oraz witaminy C i B6. Warto więc wiedzieć, że dzienne zapotrzebowanie na L-karnitynę w 75% możemy zaspokoić właściwie zbilansowaną dietą. L-karnitynę można znaleźć m.in. w drobiu, wieprzowinie, produktach mlecznych, orzechach, czosnku, brokułach, bananach czy zarodkach pszenicy.

L-karnityna – dla kogo?

L-karnitynę powinny szczególnie stosować osoby uprawiające sporty wytrzymałościowe, jak kolarstwo czy biegi długodystansowe. Wysiłek fizyczny pobiera wszystkie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania składniki odżywcze i minerały z naszego ciała. Gdy nie ma szczególnych wskazań do stosowania tego suplementu (zalecenie lekarza lub trenera), nie powinno się tego robić na własną rękę, ponieważ organizm pobiera odpowiednią ilość L-karnityny z wyżej wymienionych produktów spożywczych.

Warto wiedzieć, że ten suplement może jedynie wspomóc proces odchudzania, ale niestety nie zastąpi właściwego odżywania oraz aktywności fizycznej. L-karnityna może się okazać bardzo pomocna, ale nie należy spodziewać się po niej cudów. Cudów w odchudzaniu nie ma.