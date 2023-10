Już wszystkie pary 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stanęły przed ołtarzem i miały okazję cieszyć się podróżami poślubnymi, podczas których mają okazję lepiej się poznać. Największe emocje od początku wywołują Kinga i Marcin. Tylko u nas ekspertka programu Zuzanna Butryn skomentowała zachowanie tej pary podczas podróży poślubnej.

Ekspertka o konfliktach podczas podróży poślubnej Kingi i Marcina i relacji Kornelii i Marka

Ślub Marcina i Kingi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych, a internautom nie umknęły miny uczestnika, który nie wyglądał na oczarowanego swoją przyszłą żoną. Między parą nie pojawiają się też żadne drobne czułości, które świadczyłyby o próbach zaangażowania. Zapytaliśmy więc ekspertkę z programu, Zuzannę Butryn by skomentowała pierwsze konflikty między Kingą, a Marcinem podczas podróży poślubnej. Kinga wymusza na Marcinie decyzyjność, a on uważa, że ona robi to niesłusznie. Internautów dziwi też brak drobnych czułości między mini. Z czego może to wynikać?

Na początku relacji zazwyczaj potrzebujemy czasu na „dotarcie się” i poznanie swoich zachowań, reakcji. W praktyce oznacza to, że dopiero uczymy się reagować na zachowania drugiej osoby. To co w tym czasie jest ważne, to rozmowa o tym, czego potrzebujemy w danym momencie. Każda relacja ma inną dynamikę- jedna para będzie już od początku okazywała sobie czułości, inna będzie potrzebowała dłuższego czasu, żeby złapać się za rękę, czy wykonać w stronę drugiej osoby jakiś fizyczny gest. Ile związków tyle początków..nie ma uniwersalnej zasady, która powie nam, że związek ma zacząć się wedle schematu.

Co z drugą parą? Marek i Kornelia od początku sprawiają wrażenie zaangażowanych w tę relację. Ich podróż poślubna przebiega w przyjaznej atmosferze, choć nie obyło się bez incydentu, a internauci obawiali się, że mogło dojść do tragedii. Fani kontrowersyjnego eksperymentu piszą wprost, że Marek tak się stara, ponieważ jest "wygłodniały związku". Jak ekspertka Zuzanna Butryn podsumowuje zachowanie uczestnika?

Nie wiem co kryje się pod słowami „wygłodniały związku”, ponieważ uważam, że większość z nas pragnie być w bliskiej relacji z drugim człowiekiem. Moje doświadczenia w pracy terapeutycznej pokazują mi, że każdy na którymś etapie życia będzie głodny miłosnej relacji. Staramy się kiedy zależy nam na uszczęśliwieniu drugiej osoby, etap zwiększonych starań to romantyczne początki relacji. Otwartość i czułość jednej osoby, może wpływać na to, że ta druga osoba czuję się bezpieczniej w jej towarzystwie, to może budować więź i zbliżać.

