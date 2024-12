Wersow i Friz już od wielu lat starają się wyjeżdżać na rocznicowy wyjazd do Grecji. Influencerzy do tego miejsca mają bowiem ogromny sentyment - to tam odbyły się ich zaręczyny, a także podjęli decyzję o dziecku. Pod koniec sierpnia para wybrała się na swój wyjazd i był on przełomowy. W rozmowie z nami Weronika wyznała, co tam zaszło! Koniecznie zobaczcie nasze wideo.

Reklama

Stało się to na ich rocznicy! Wersow: "Miałam taki przełomowy moment"

Weronika Sowa, znana jako "Wersow" i Karol "Friz" Wiśniewski, są parą, którą zna chyba każdy. Zakochani już od wielu lat nagrywają swoją codzienność i dzielą się nią z widzami. Byliśmy już świadkami tego, jak Friz prosi ukochaną o rękę, a także narodzin ich córeczki Mai. Wszyscy czekają również na ich ślub, a to wydarzenie bez wątpienia zbliża się wielkimi krokami!

Zakochani pod koniec sierpnia świętowali swoją szóstą rocznicę związku i jak co roku wybrali się do Grecji. W rozmowie z naszym reporterem Weronika otworzyła się i przyznała, co się tam wydarzyło.

Miałam taki przełomowy moment, to był wyjazd mój i Karola na rocznice, gdzie ja miałam trzy dni takie totalne na przemyślenia, żeby się zastanowić tak wspólnie nad tym, do czego to nasze życie prowadzi i wtedy zdałam sobie sprawę (...) byłam wtedy w takim okresie, że dużo mi takich negatywnym myśli mnie łapało, ze względu na to, że była ta sytuacja z moim wyglądem, że te zmiany, jakieś tam różne rzeczy itd. i ja stwierdziłam, szczerze mówiąc, ja już jestem po prostu zmęczona - oznajmiła.

Wersow z racji tego, że jest jedną z najpopularniejszych influencerek, cały czas jest na świeczniku. Jak przyznała, jest już tym wszystkim trochę zmęczona i zdecydowała, że będzie robić to, co sprawia jej największą radość.

Wtedy pierwszy raz mnie dopadło zmęczenie, bo ja od tych pięciu lat jestem cały czas, na takim wiesz mocnym doładowaniu energii, pod kątem tego, że ja cały czas eksperymentuje, cały czas robię coś, chce zachwycać i w ogóle(...) Zaczęłam się zastanawiać, co mi sprawia fun i powiem Ci, że zdałam sobie sprawę, że ja zawsze chciałam nagrywać taki trochę spokojniejszy kontent - dodała.

A co jeszcze nam powiedziała? Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

Reklama

Zobacz także: Wersow przekazała radosne wieści, to stanie się już wkrótce. Nie mogę się doczekać!