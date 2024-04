Roksana Węgiel zdecydowanie nie zwalnia tempa: nie dość, że spędza czas na intensywnych treningach do "Tańca z Gwiazdami", to jeszcze przygotowuje się do nadchodzącej trasy koncertowej. W natłoku obowiązków 19-latka znajduje jednak przestrzeń też na treningi na siłowni - właśnie pokazała nagranie z jednego z nich!

Roksana Węgiel pokazała, jak ćwiczy na siłowni

Fani Roksany Węgiel choćby z mediów społecznościowych wiedzą, że 19-latka każdą chwilę wykorzystuje bardzo aktywnie. Łącząc taniec z karierą muzyczną jest świadoma tego, że utrzymanie formy to nie tylko kwestia zdrowotna czy wizualna, ale również zawodowa.

Tym razem Roxie Węgiel, nagrywając film prosto z siłowni, poinformowała fanów o zbliżającej się promocji na ubrania sportowe, których jest ambasadorką. Na video fani mogą też zobaczyć, jak dokładnie wygląda trening Roksany.

Kochani już jutro (03.04) o godzinie 11:00 startuje promocja - poinformowała fanów Roxie.

Fani niemal od razu ruszyli z komentarzami, zachęceni aktywnością fizyczną Roxie Węgiel. Co ciekawe, oprócz komplementowania nienagannej sylwetki gwiazdy, zwrócono też uwagę na ... usta 19-latki!

Roksana w naturalnym wydaniu

Dużo ładniejsza w realnej odsłonie niż na występach w ''ekskluzywnych'' ciuchach

Ile masz ml w ustach? Fajnie to wygląda

Ale usta

AKPA

Nie da się ukryć, że w ostatnich tygodniach Roksana Węgiel zachwyca fanów w nieco innym wydaniu, niż do tej pory - wokalistka niezwykle elegancko prezentuje się na parkiecie. W minioną niedzielę Roxie i Michał zachwycili fanów "Tańca z Gwiazdami", tańcząc energetycznego jive'a.

Para nie zaprzestaje intensywnych treningów, a ostatnio zaskoczyła filmem z trenowania w garażu!

Czekacie już na kolejny występ Roxie? A może forma wokalistki zainspiruje i Was do aktywności fizycznej?

