Izabella Krzan jest jedną z lepiej rozpoznawalnych twarzy telewizji. Zdobyła rozgłos najpierw jako modelka i Miss Polonia 2016, natomiast szybko odnalazła się w roli prezenterki. W latach 2017–2024 współprowadziła teleturniej "Koło fortuny", a w 2019 "Czar par". Oprócz tego widzowie mogli oglądać ją w "Pytaniu na śniadanie", aż do momentu, gdy nawiązała współpracę z Krzysztofem Stanowskim. Właśnie dowiedzieliśmy się, że teraz Iza będzie pojawiać się w czołowej stacji telewizyjnej!

Izabella Krzan wraca do telewizji

Podczas wiosennej konferencji ramówkowej TVN, która odbyła się w Warszawie, ogłoszono, że Izabella Krzan dołącza do zespołu "Dzień Dobry TVN". Informacja ta wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów oraz fanów dziennikarki. Dotychczas Krzan była związana z Telewizją Polską, gdzie prowadziła m.in. "Koło Fortuny" oraz współpracowała przy innych projektach. Do niedawna również współprowadziła Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego, z którego postanowiła odejść.

Już wtedy wiedziała, że czekają ją nowe wyzwania zawodowe. Zgodnie z ogłoszeniem, Izabella Krzan obejmie funkcję reporterki w programie "Dzień Dobry TVN". Oznacza to, że widzowie będą mogli zobaczyć ją w materiałach przygotowywanych na potrzeby porannego show.

To zero zaskoczenia. Wszyscy przyjmą cię fantastycznie, a co dalej zobaczymy - powiedziała w trakcie konferencji Lidia Kazen, dyrektorka programowa TVN.

Stylizacja Izabelli Krzan na ramówce TVN

Podczas konferencji Izabella Krzan zachwyciła swoją stylizacją. Postawiła na czarny zestaw składający się ze spodni z rozszerzanymi nogawkami oraz drapowanej bluzki ze stójką z odsłoniętymi ramionami. Wszystko to dopełniła monochromatycznym skórzanym paskiem, który podkreślił jej talię.

Zdjęcia z wydarzenia pokazują, że Krzan czuła się swobodnie w nowym otoczeniu, a jej promienny uśmiech sugerował ekscytację nadchodzącymi wyzwaniami.

Te programy zobaczymy wiosną w TVN

Wiosenna ramówka TVN na 2025 rok obfituje w różnorodne programy i seriale, zarówno te dobrze znane, jak i zupełnie nowe propozycje. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram emisji:

Poniedziałek:

"MasterChef Nastolatki" – drugi sezon kulinarnego show dla młodych talentów kulinarnych. Emisja o godzinie 20:50

Wtorek:

"Kuba Wojewódzki" – nowe odcinki popularnego talk-show z udziałem znanych gości. Emisja o godzinie 20:50.

Środa:

"You Can Dance – Po prostu tańcz!" – powrót legendarnego programu tanecznego z nowym jury i prowadzącym. Emisja o godzinie 20:50.

Czwartek:

"Kuchenne rewolucje" – 30. sezon programu Magdy Gessler, w którym restauratorka odmienia polskie lokale gastronomiczne. Emisja o godzinie 20:50.

Sobota:

"Mam Talent!" – 16. edycja show prezentującego niezwykłe talenty z całej Polski. Emisja o godzinie 19:30.

Niedziela:

"The Traitors. Zdrajcy" – drugi sezon emocjonującego programu opartego na intrygach i strategii. Emisja o godzinie 19:30.

Od poniedziałku do środy:

"Szpital św. Anny" – nowy serial obyczajowy ukazujący życie personelu medycznego krakowskiego szpitala. Emisja o godzinie 17:40.

Od poniedziałku do piątku:

"Detektywi" – kontynuacja serialu kryminalnego przedstawiającego pracę prywatnych detektywów. Emisja o godzinie 16:35.

"Ukryta Prawda" – paradokumentalny serial ukazujący historie z życia wzięte. Emisja w czwartki i piątki o godzinie 17:40.

Dodatkowo codziennie rano emitowany jest program "Dzień Dobry TVN", dostarczający widzom najświeższych informacji, porad i rozrywki.

Wiosenna oferta TVN na 2025 rok została zaprojektowana tak, aby dostarczyć widzom różnorodnych wrażeń i emocji, odpowiadając na zmieniające się preferencje odbiorców.

