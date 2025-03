Aneta Glam zasłynęła z "Żon Miami" emitowanych na antenie TVN. Zaskarbiła sobie sympatię widzów nie tylko podejściem do życia ale także zwraca na siebie uwagę swoją sylwetką. 51-letnia celebrytka ma brzuch jak Doda i chętnie eksponuje swoją sylwetkę w sieci. Jaki jest jej sekret?

Reklama

Aneta Glam o swojej figurze

Niedawno gruchnęły wieści o rozstaniu Anety Glam i jej partnera George'a. Para rozstała się po 12 latach związku. Chociaż to niewątpliwie trudny moment dla gwiazdy TVN, stara się pozytywnie patrzeć w przyszłość.

W rozmowie z Party.pl, Aneta Glam rozgadała się na temat swojej figury, która od lat jest tematem wielu dyskusji. Jak to robi, że udaje jej się utrzymać tak piękną sylwetkę? Okazuje się, że wszystkie sukcesy Aneta Glam przypisuje swojej diecie wegańskiej, którą stosuje od lat:

Dieta roślinna jest bogata w minerały i witaminy, tylko trzeba uważać, żeby jeść białko, ponieważ niektórzy myślą, że stosowanie diety wegańskiej to tylko jedzenie marchewki, ogórka i sałaty. Nie, dieta wegańska to są warzywa, jarzyny i trzeba dostarczać organizmowi białko, tylko, że w postaci ciecierzycy, soczewicy, fasoli, tofu, orzechów, kasz itd. a nie mięsa - wymienia.

Aneta Glam wyznała, że nie spędza godzin na siłowni, a dieta wystarczy, by mogła cieszyć się obecną sylwetką:

Moja figura jest tylko wynikiem jedzenia roślinnego, bez żadnego wysiłku, bez zwracania uwagi nic, nawet suplementów nie biorę, czuję się świetnie i zdrowo

By dowiedzieć się więcej na temat tego, co ma do powiedzenia Aneta Glam, zachęcamy do obejrzenia naszego wideo.

Zobacz także:

Reklama