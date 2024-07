Zakwas z buraków wzmacnia odporność organizmu i działa jak probiotyk. Szklanka kwasu z buraków dziennie dostarczy dużej ilości witaminy C, a także witamin z grupy B oraz kwasu foliowego, wapnia, magnezu, potasu i żelaza. Kwas pomaga też w utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

Reklama

Zakwas z buraka można pić zaraz po przygotowaniu, czyli po ok. 5-7 dniach od rozpoczęcia kiszenia. Na bazie zakwasu buraczanego można też ugotować barszcz czerwony.

Jak zrobić zakwas z buraków?

Składniki:

1 kg buraków,

2 l przegotowanej wody,

4 ząbki czosnku,

1 łyżka soli,

4 liście laurowe,

10 ziarenek ziela angielskiego.

Zobacz także

Sposób przygotowania:

Buraki umyj i obierz, a następnie pokrój na małe kawałki albo plastry. Włóż je do dużego słoika, przynajmniej o pojemności 3l. Oprócz buraków włóż tam czosnek i przyprawy. Zalej wszystko przegotowaną letnią wodą. Przykryj słoik gazą lub ściereczką i odstaw do pomieszczenia, w którym panuje temperatura pokojowa. Po 3 dniach na górze może pojawić się piana. Zdejmij ją i odstaw słoik z burakami na kolejne 2 dni. Po tym czasie oddziel zakwas od pozostałych składników. Kiszone buraki możesz dodać do sałatki. Zlej zakwas do butelek i przechowuj go w chłodnym pomieszczeniu, np. w piwnicy albo w lodówce.

Zastosowanie kwasu buraczanego: napój witaminowy

Kwas możesz pić sam. Dostarczy ci on wielu witamin, makro- i mikroelementów: witaminy C, B6, B12, kwasu foliowego, potasu, magnezu, wapnia, żelaza. Kwas mlekowy, dzięki któremu buraki się ukisiły, korzystnie wpływa na florę bakteryjną jelit, co ma znaczenie zarówno dla prawidłowego przebiegu procesu trawienia, jak i utrzymania odporności organizmu.

Zastosowanie kwasu buraczanego: zaprawa do barszczu

Kwasem możesz też zaprawić barszcz czerwony. W garnku o pojemności 3 l ugotuj najpierw wywar z włoszczyzny. Po wyjęciu z niego warzyw dodaj szklankę lub półtorej szklanki zakwasu z buraków. Możesz dodać też sok z połówki cytryny. Gotuj wszystko na wolnym ogniu przez ok. 25 minut. Na końcu dodaj przyprawy: czosnek, majeranek, dwie łyżki oliwy, pieprz i łyżeczkę cukru. Zamieszaj zupę i zdejmij ją z gazu.