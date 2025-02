Wielka strata dla fanów programu "Chłopaki do wzięcia". Zmarł Marek Popiołek, znany jako Elvis. Informacja o jego śmierci pojawiła się w mediach 8 lutego 2025 roku. Uczestnik popularnego show zmarł w wieku 50 lat. Fani nie mogą w to uwierzyć i składają kondolencje jego bliskim w mediach społecznościowych.

Kim był Elvis z "Chłopaków do wzięcia"?

Marek Popiołek zdobył popularność dzięki udziałowi w programie "Chłopaki do wzięcia", który opowiada o losach samotnych mężczyzn poszukujących miłości. Widzowie zapamiętali go jako pozytywnego i pełnego humoru człowieka. Dzięki swojemu stylowi i sposobowi bycia zyskał przydomek "Elvis", nawiązujący do legendy rock’n’rolla, Elvisa Presleya. Jego występy w programie były chętnie oglądane, a widzowie darzyli go dużą sympatią.

Śmierć Marka Popiołka to kolejna tragiczna informacja związana z uczestnikami programu. Ostatnio zmarł syn uwielbianego Pana Stasia z "Chłopaków do wzięcia", a teraz pojawiła się informacja o kolejnym odejściu jednego z bohaterów. Andrzej Piszczatowski i Marek Popiołek zmarli w tym samym wieku mając zaledwie 50 lat.

Fani żegnają Elvisa z "Chłopaków do wzięcia"

Wieść o śmierci Marka Popiołka wstrząsnęła fanami programu "Chłopaki do wzięcia". W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów upamiętniających jego osobę. Wielu internautów złożyło również jego bliskim kondolencje.

Wyrazy współczucia dla bliskich

Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą

Występował w programie ''Chłopaki do wzięcia'', oglądałam. Młody facet – piszą internauci.

Elvis pozostanie na zawsze w pamięci widzów, którzy pokochali go za jego autentyczność i niezwykły charakter.

Pogrzeb Elvisa z "Chłopaków do wzięcia" – kiedy i gdzie się odbędzie?

Z nekrologu wynika, że pogrzeb Marka Popiołka odbędzie się w sobotę, 11 lutego w Kościele p.w. Świętej Rozalii z Palermo w Radziechowicach. Uroczystość będzie miała charakter otwarty, co oznacza, że zarówno bliscy, jak i fani mogą pożegnać zmarłego uczestnika programu. Uczestnik show ma spocząć na cmentarzu parafialnym.

Rodzina i bliscy nie ujawnili oficjalnej przyczyny śmierci Marka Popiołka.

