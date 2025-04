Sara Janicka zrezygnowała z udziału w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami", ale wszystko wskazuje na to, że widzowie jeszcze ją zobaczą. W odpowiedzi na pytania widzów przyznała, że wróci do programu! W jakiej roli?

Sara Janicka wraca do ''Tańca z Gwiazdami"?

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" trwa w najlepsze, a pary szykują się do kolejnych odcinków. W tegorocznej edycji zabrakło wielu tancerzy, którzy byli ulubieńcami widzów. Na parkiecie show nie ma Hani Żudziewicz, Michała Kassina czy Sary Janickiej. Teraz tancerka zorganizowała Q&A na swoim profilu i odpowiedziała na nurtujące pytania od fanów. Wielu z nich dopytywało, czy Sara pojawi się jeszcze w "Tańcu z Gwiazdami":

Moja odpowiedź będzie beznadziejna, ale to zależy! Nie wiem czy mogę o tym mówić! - zdradziła tajemniczo Sara.

Dodatkowo, internautka zapytała, czy Sara Janicka przyjdzie na widownie i będzie kibicować parom. Jej odpowiedź jest jednoznaczna!

A co wy na to, jakbym odpowiedziała, że będę na programie, ale nie na widowni....?

Wszystko wskazuje na to, że Sara Janicka wróci do programu "Taniec z Gwiazdami". Kto wie? Być może w kolejnej edycji w roli choreografa?

7. odcinek "Tańca z Gwiazdami". Co się będzie działo?

Produkcja programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” przygotowała dla widzów niespodziankę. W 7. odcinku, który zostanie wyemitowany 13 kwietnia na antenie Polsatu, wprowadzone zostają zmiany w zasadach. Uczestnicy nie zatańczą jednego układu, jak było do tej pory, ale dwa!

Decyzja o wprowadzeniu dodatkowych choreografii ma na celu zwiększenie poziomu trudności oraz sprawdzenie wytrzymałości i wszechstronności gwiazd. Nowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się więc na wyjątkowo wymagający i emocjonujący.

Produkcja podała również pełną listę stylów tanecznych, które pary będą musiały opanować do 7. odcinka. Oto szczegóły:

Blanka i Mieszko Masłowski : tango oraz quickstep

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke : cza-cza i foxtrot

Tomasz Wolny i Daria Syta : quickstep oraz rumba

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska : cza-cza i foxtrot

Michał Barczak i Magda Tarnowska : charleston oraz walc wiedeński

Adrianna Borek i Albert Kosiński: walc angielski oraz Broadway jazz

