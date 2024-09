Para numer 9 w 15. edycji "Tańca z Gwiazdami", jako pierwsza pożegnała się z tanecznym show. W drugim odcinku widzowie po raz ostatni mogli zobaczyć taniec Olgi Bończyk i Marcina Zaprawy, którzy uzyskali za walc wiedeński 23 punkty.

W drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" podobnie jak w pierwszym, do rywalizacji przystąpiło dwanaście par. Produkcja postanowiła dać każdej z nich jeszcze jedną szansę, pozwalając zatańczyć w kolejnym odcinku tanecznego show. Punktacja jurorów oraz głosy widzów z poprzedniego tygodnia zostały zachowane i miały znaczenie przy ostatecznych wynikach.

Niestety, drugi odcinek okazał się pechowy dla pary numer 9: Olgi Bończyk i Marcina Zaprawy, którzy uzyskali najmniejszą liczbę punktów i pożegnali się z programem.

Wy aktorzy możecie zagrać taniec i to jest duży plus. Ani jednego kroczku od pięty. W tej ramie to tak średnio...

- skomentowała walca wiedeńskiego Olgi Bończyk Iwona Pavlović.