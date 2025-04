Blanka Stajkow to polska piosenkarka, autorka tekstów i modelka. Urodziła się 23 maja 1999 roku w Szczecinie. Ogromną popularność zyskała, gdy w 2023 roku reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem „Solo”. Teraz widzowie mogą śledzić jej poczynania w "Tańcu z gwiazdami".

W tanecznym programie Blanka idzie jak burza i co chwila zgarnia najwyższe noty od jurorów. Jak jednak wiadomo, "Taniec z gwiazdami" dostarcza widzom emocji nie tylko za sprawą tańców i ocen jurorów, ale także dzięki materiałom wideo wyświetlanym tuż przed występami uczestników. Teraz widzowie mają usłyszeć m.in. poruszające wyznanie Blanki na temat wiary.

Już w najbliższym odcinku „Tańca z gwiazdami” widzowie mają być świadkami szczególnego momentu. Blanka, znana z przebojów takich jak „Solo”, zdecydowała się na szczere wyznanie dotyczące swojej wiary. Jak informuje portal Pudelek.pl, piosenkarka poruszy temat swojej religijności w materiale wideo przed występem.

Blanka podobno przyzna, że przez wiele lat obawiała się mówić o swojej wierze publicznie. Wyzna, że lęk przed odrzuceniem i oceną innych sprawił, że ukrywała ten ważny aspekt swojego życia.

Zawsze staram się ufać sobie i temu, co mnie prowadzi, a przez życie prowadzi mnie również moja wiara. Dużo ludzi nie wie, ze ja jestem tak mocno wierząca i robię chyba taki religijny coming out tutaj w ,,Tańcu z Gwiazdami''. Były momenty, że wolałam o tym tak głośno nie mówić, bo bałam się, że zostanę być może odrzucona, że pomyślą sobie: ,,co ona, wariatka?''

- ma powiedzieć Blanka