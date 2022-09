"Hotel Paradise 6": Grzegorz do nowej: " Albo grasz z nami do jednej bramki albo gramy przeciwko sobie"

Grzegorz z "Hotelu Paradise" chce wpłynąć na decyzję Eweliny, by pozbyć się Szahiry: "Chcemy ją wyoutować. Nie chciałbym, żebyś jej to powiedziała".

Grzegorz z "Hotelu Paradise" po tym jak został uratowany podczas "Rajskiego Rozdania" poczuł się zbyt pewnie? Uczestnik planuje pozbyć się Wiktorii lub Szahiry przy najbliższej okazji, a do wykonania swojego planu chce przekonać nową Ewelina, która jeszcze nie wie, jakie relacje panują wśród uczestników:

My przyjmujemy zasadę, że albo grasz z nami do jednej bramki i jesteś szczera wobec nas albo gramy przeciwko sobie - zakomunikował Grzegorz Ewelinie.

Czy nowa uczestniczka da się przekonać do jego narracji?

"Hotel Paradise 6": Grzegorz chce pokazać nowej uczestniczce, kto rządzi w programie

Do "Hotelu Paradise" dołączyła nowa uczestniczka Ewelina Puzio. Nowa miała okazję wybrać się na randkę z trzema chłopakami. Wybrała Grzegorza, Adama i Piotra, przez co pozostałe uczestniczki poczuły się zagrożone. Jak zauważyły, każdy z panów prezentował zupełnie inny typ urody, przez co nie mogły wytypować, która z nich powinna czuć się najbardziej zagrożona. Ostatecznie Ewelina nie zdecydowała się na żadnego z panów, a do "Hotelu Paradise" weszła jako nowa singielka. Po dość zaskakującym "Rajskim Rozdaniu", kiedy męska część ekipy zrobiła wszystko, by Grzegorz został w programie ten poczuł się wśród uczestników bardzo pewnie. Postanowił wpłynąć na decyzje nowej.

Mat. prasowe Hotel Paradise

Wiktoria miała duży żal do chłopaków, że zniszczyli jej szansę na relację z Maćkiem i poza jej plecami wyeliminowali go z gry. Z kolei Szahira miała wyrzuty sumienia, że tuż przed "Rajskim Rozdaniem" ciągle zmieniała zdanie z obawy przed eliminacją z show. Z kolei Grzegorz, który równie mocno kombinował, nie ma sobie nic do zarzucenia, a co więcej postanowił zrobić wszystko, by Szahira pożegnała się z programem jako następna.

Teraz jest taka sytuacja, że są dwie opcje albo ona (nowa uczestniczka Ewelina - przyp. red.) stoi za Tobą i wypierdalamy Wikę albo wypierdalamy Szahirę. Moim zdaniem Szahira jest do... w pierwszej kolejności - komentował w rozmowie z Mikołajem i Adamem.

Mat. prasowe Hotel Paradise

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Sevag chwali się szczęśliwą nowiną. Gratulacji nie ma końca

Nowa uczestniczka "Hotelu Paradise" Ewelina nie ma łatwo. Panowie już od samego początku chcą ją potraktować taktycznie:

Jeśli chodzi o mnie to jestem bardzo dobrym rozkminkowiczem, dlatego chce poznać Ewelinę, spędzić z nią trochę czasu by wiedzieć, czy możemy jej zaufać.

Adam podczas randki przekonywał Ewelinę by nie wybierała go jako partnera i tak się stało. Adam i Grzegorz rozpoczęli spisek przeciwko Szahirze, która chwilę wcześniej dręczona wyrzutami sumienia, przeprosiła uczestników za swoje zachowanie przed "Rajskim Rozdaniem":

- Szahira zebrała wszystkie osoby, bo poczuła, że ma nóż na gardle i powiedziała: "No, przepraszam, bo się tak chu*owo zachowałam". Ona wie, że jest na widelcu.

- Bo Piotruś może do Eweliny teraz odejść - dodał Adam.

Adam podsumował, że teraz od Eweliny zależy w łaski czyjej grupy się wkupi, czy jego i Grzesia i pójdzie dalej czy gdzieś niżej i ją wyeliminują.

Mat. prasowe Hotel Paradise

Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Piotr nie znajdzie miłości w programie? Fani są tego pewni

Zupełnie inny punkt widzenia Ewelinie przedstawiła Wiktoria:

Uważaj na wszystkich. Mnie tak wyjebali, że... Serio. Podejmij decyzję mądrze. Jeżeli dostaniesz immunitetr, to ja wiem, że odpadam z gry. Zrobili taką roszadę, że gościu, który miał immuniter podszedł do mnie. Oni nie myśleni o mnie, oni mają mnie w dupie. Myśleli tylko o tym, by został...

Ewelina przyznała, że Wiktoria otworzyła jej oczy na całość sytuacji

Mat. prasowe Hotel Paradise

Ewelina w "Hotelu Paradise" odbyła też wymowną rozmowę z Grzegorzem:

Generalnie my staramy się tutaj stworzyć taką fajną paczkę zaufanych ludzi, gdzie możemy na siebie po prostu liczyć. Adam mi powiedział, że ty nie wiesz, nie chcesz nic rozbijać. (...) To mi się akurat podoba. My przyjmujemy zasadę, że albo grasz z nami do jednej bramki i jesteś szczera wobec nas albo gramy przeciwko sobie, ale chyba najkorzystniejszą opcją będzie grać razem.

Z kolei Monika obawiała się, czy Adam będzie bezpieczny, jak Ewelina wylosuje immunitet. Grzegorz ją pocieszał słowami:

Słonko moje drogie, tatuś jest na tyle cwany, że tatuś podszedł do Eweliny i zaczął rozmawiać z Eweliną i powiedział jej jasno i klarownie, że tutaj się gra albo do jednej bramki albo puszcza grę przeciwko sobie. Ona powiedziała, że ona nie wie, jakiego ma dokonać wyboru. To ja je powiedziałem tak, słuchaj... My tu jesteśmy zgraną ekipą i jeśli będzie taka sytuacja, że nie będziesz wiedziała kogo wybrać to się zbierzemy w kupę wszyscy i ci powiemy.

Mat. prasowe Hotel Paradise

Grzegorz chciał dodatkowo porozmawiać z Eweliną, żeby stanęła za Piotrkiem. Chociaż knuł z Mikołajem i Adamem, to koledzy jednak nie chcieli mu towarzyszyć w tej rozmowie i szybko się ulotnili:

Myśmy sobie już mniej więcej wyobrazili, jak mogłyby się rozgrywać karty. Pewnie będzie tak, że będziesz musiała zdecydować za kim staniesz. Teraz tak. Ktoś ci się spodobał? Szczerze - powiedział do Eweliny

- Ja myślę, że teraz to są takie koleżeńskie relacje.

- Na razie ci wszystko zwisa i powiewa? To teraz powiem tak: ufasz nam?

- No tak

- Dobra, to teraz opcja jest taka, że w planie jest to, żebyś podeszła do pary, jakbyś już musiała wybierać tam gdzie jest ten kolega z brodą, bo to jest para tej dziewczyny, która podłożyła nam świnię i chcemy ją wyoutować, tylko grajmy między sobą w otwarte karty. Nie chciałbym, żebyś Ty jej broń boże to powiedziała.

Myślicie, że zachowanie Grzegorza poszło za daleko? A może Ewelina dała się przekonać i w "Hotelu Paradise" będzie robiła to, co on jej powie? Zachowanie Grzegorza z "Hotelu Paradise" już wcześniej wzbudzało konttrowersje wśród widzów.

Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Szahira ważyła 93 kg. Pokazała zdjęcia sprzed metamorfozy