Najczęściej zakażenia miejsc intymnych wywoływane są zakażeniem pochwy oraz zapaleniem dróg moczowych. W obu przypadkach objawami są świąd, pieczenie, ból w dole brzucha czy zmienione upławy. Zakażenia intymne leczy się przede wszystkimi farmakologicznie.

Reklama

Zakażenia intymne można podzielić na dwa rodzaje: zakażenie pochwy oraz zapalenie dróg moczowych. Rozpoznanie konkretnej choroby, pozwoli udać się do właściwego specjalisty i rozpocząć leczenie. Z zakażeniem pochwy powinniśmy się zgłosić do ginekologa, a z zapaleniem dróg moczowych do urologa.

Jak rozpoznać zakażenie pochwy?

Zakażenie pochwy to infekcja bakteryjna, grzybicza lub wywołana rzęsistkiem pochwowym. Charakteryzuje się przede wszystkim zmienionym wyglądem upławów oraz podwyższonym poziomem pH w pochwie (jest to wskaźnik zakwaszenia flory bakteryjnej, który normalnie powinien wynosić 3,8 – 4,5 pH). Objawy zakażenia pochwy to:

postać grzybicza: wskaźnik pH do 4,5 ; bezwonne, gęste upławy; ból przy oddawaniu moczu; zaczerwienie warg sromowych.

; bezwonne, gęste upławy; ból przy oddawaniu moczu; zaczerwienie warg sromowych. postać bakteryjna: wskaźnik pH od 4,5 do 7,0 ; obfite upławy o szarej barwie, nieprzyjemny, „rybi” zapach.

; obfite upławy o szarej barwie, nieprzyjemny, „rybi” zapach. zakażenie rzęsistkiem pochwowym (inaczej zakażenie pierwotniakami): wskaźnik pH od 4,5 do 7,0; bardzo dokuczliwy świąd; żółtawo-zielone upławy; ból przy stosunku oraz przy oddawaniu moczu, zaczerwienie warg sromowych.

Zobacz także: czym leczyć infekcje intymne

Zobacz także

W przypadku zakażenia pochwy należy się niezwłocznie zgłosić do ginekologa, który przepisze odpowiednie leki, przywracające równowagę flory bakteryjnej w pochwie.

Jak rozpoznać zapalenie dróg moczowych?

Zapalenie dróg moczowych jest bardzo łatwe do zaobserwowania od pierwszych chwil rozpoczęcia się choroby. Charakteryzuje się częstym i bolesnym oddawaniem moczu, odczuwaniem pieczenia lub świądu w miejscach intymnych oraz bólem w dole brzucha. Również w przypadku zapalenia dróg moczowych należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza urologa, który najczęściej wprowadza leczenie farmakologiczne.