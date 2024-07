Jeśli zauważysz u siebie objawy śródmiąższowego zapalenia nerek, zgłoś się jak najszybciej do lekarza. Ponieważ schorzenia nerek często przebiegają na początku bezobjawowo, w momencie pojawienia się wyraźnych sygnałów choroba może być już dość zaawansowana.

Pierwszy krok w leczeniu zapalenia nerek – wizyta u lekarza

Jeśli podejrzewasz, który lek mógł wywołać uszkodzenie nerek, jeszcze zanim udasz się do lekarza, przerwij przyjmowanie stosowanych medykamentów. Podczas wizyty poinformuj lekarza o wszystkich symptomach, jakie udało ci się zauważyć i o stosowanych lekach. Szczegółowy wywiad jest kluczowy. Po wstępnym rozpoznaniu schorzenia lekarz skieruje cię do szpitala, by przeprowadzić badania moczu, krwi i ocenić stopień uszkodzenia nerek. Należy rozpocząć leczenie, które będzie miało na celu zwolnienie tempa rozwoju choroby, a także zapobieganie wystąpieniu powikłań.

U większości chorych śródmiąższowe zapalenie nerek jest całkowicie wyleczalne, gdy tylko zostanie usunięta przyczyna choroby. Często nie ma też potrzeby stosowania leczenia nerkozastępczego nawet czasowo.

Jeśli jednak zapalenie nerek ma ciężki przebieg, jest możliwe, że chory będzie wymagał trwałego nerkozastępczego leczenia, a także leczenia nefroprotekcyjnego, które polega na zahamowaniu lub spowolnieniu rozwoju choroby.