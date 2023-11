Kevin Mglej i Roksana Węgiel to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par polskiego show biznesu. Niedługo minie rok odkąd oficjalnie wiemy, że ta dwójka się spotyka, a oni wciąż nie przestają nas zaskakiwać. Tym razem zrobił to Kevin, który na swoim Instagramie postanowił opublikować "intymne zdjęcie" z Krakowa. Oczywiście na fotce nie brakuje Roksany Węgiel! Jak na to zareagowała? Zobaczcie sami.

Kevin Mglej pokazał "intymne zdjęcie" z Roksaną Węgiel

O tym, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są parą, dowiedzieliśmy się na początku roku, w okolicach 18. urodzin artystki. Jakby tego było mało, kilka miesięcy później zakochani poinformowali, że się zaręczyli. Co więcej, w mediach już nie brakuje plotek, że para chce powiedzieć sobie "tak" już w przyszłym roku. Jak widać, tempo rozwoju relacji Roksany Węgiel i Kevina Mgleja jest naprawdę szybkie, ale jedno jest pewne - ta dwójka jest w sobie naprawdę szczęśliwie zakochana i wspaniale patrzy się na ich szczęście.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej potrafią też zaskakiwać i doskonale wiedzą, jak stale podgrzewać atmosferę wokół siebie. Tym razem zrobił to Kevin, który pochwalił się "intymnym zdjęciem" z Krakowa na swoim Instagramie. Widzimy na nim oczywiście nie tylko jego, ale także ukochaną Roksanę Węgiel oraz dwójkę ich przyjaciół. Od razu zaznaczamy - opis zdjęcia to jedynie element humorystyczny, który najwyraźniej bardzo spodobał się również partnerce Kevina Mgleja. Roksana Węgiel postanowiła szybko zareagować na opublikowaną przez ukochanego fotkę i udostępniła ją również na swoim InstaStories. Reakcja artystki jednoznacznie mówi o tym, że gwiazda bardzo lubi poczucie humoru swojego partnera!

Instagram/kevinmglej/roxie_wegiel

Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć parze oraz jej przyjaciołom udanej wizyty w Krakowie! Czekacie na ich kolejne zdjęcia?