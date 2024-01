Katarzyna Cichopek w Sylwestra opublikowała na swoim Instagramie filmik, w którym podsumowała 2023 rok. Nagranie składało się w wielu fotek, które gwiazda wykonała w minionym roku. Jedna z nich zwróciła szczególną uwagę internautów, bo widać na niej wtuloną w Macieja Kurzajewskiego Katarzynę Cichopek, która z dumą prezentuje swój pierścionek zaręczynowy. Tym samym oficjalnie zostało potwierdzone, ze ta dwójka zaręczyła się!

Jak na te wieści zareagował były mąż aktorki, który przecież nie ukrywał, że bardzo przeżył rozstanie z Katarzyną Cichopek? Już wszystko jasne...

Marcin Hakiel komentuje zaręczyny Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są zaręczeni - ta informacja już kilka miesięcy temu pojawiła się w mediach, a teraz została potwierdzona przez tę piękną parę. Gdy tylko zdjęcie z zaręczyn tej dwójki zostało wypatrzone przez fanów, natychmiast pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od internautów. Co ciekawe, o miły komentarz dla tej pary pokusił się nawet... Marcin Hakiel! Były mąż aktorki w rozmowie z portalem "Shownews"został zapytany o zaręczyny Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego i przyznał wprost:

Szczęścia na nowej drodze życia - powiedział Marcin Hakiel

Marcin Hakiel VIPHOTO/East News

Trzeba przyznać, że reakcja Marcina Hakiela na to wyjątkowe wydarzenie w życiu Katarzyny Cichopek jest naprawdę bardzo pozytywna. Wygląda na to, że tancerz uporał się już z przeszłością i szczerze życzy swojej byłej żonie wszystkiego, co najlepsze. W tym miejscu warto wspomnieć, że Marcin Hakiel również jest szczęśliwie zakochany i układa sobie życie z piękną partnerką o imieniu Dominika.

Marcin Hakiel z partnerką Instagram@marcinhakiel

Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć zarówno Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu, jak i Marcinowi Hakielowi i jego partnerce wszystkiego dobrego!

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski Instagram@katarzynacichopek