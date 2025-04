Mateusz W. to znany dziennikarz i prezenter stacji TVN24 oraz TVN24 BiS. Prowadził programy publicystyczne i gospodarcze, w tym popularny format "Byk i Niedźwiedź", gdzie komentował aktualne wydarzenia ekonomiczne i analizował rynki finansowe. Jego medialna kariera sprawiła, że był rozpoznawalny i cieszył się zaufaniem widzów.

Dziennikarz TVN24 aresztowany przez CBA. Zatrzymano go na 3 miesiące

Zatrzymanie Mateusza W. miało miejsce w piątek, 11 kwietnia 2025 roku. Akcję przeprowadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Po zatrzymaniu został przewieziony do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie postawiono mu zarzuty. Następnie sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu postawiła Mateuszowi W. aż pięć zarzutów. Dotyczą one przede wszystkim udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa miała zajmować się przestępstwami skarbowymi, gospodarczymi oraz działaniami mającymi na celu utrudnianie postępowań prowadzonych przez organy ścigania. Wśród tych działań wymieniono m.in. próbę odsunięcia prokuratora od prowadzenia śledztwa.

Dziennikarz nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

TVN zawiesił dziennikarza

W związku z ostatnimi wydarzeniami biuro prasowe TVN poinformowało w poniedziałek, 14 kwietnia, że Mateusz W. został natychmiastowo zawieszony w obowiązkach służbowych do czasu wyjaśnienia sprawy.

Jako TVN Warner Bros. Discovery kładziemy nacisk na przestrzeganie obowiązujących przepisów przez wszystkich pracowników podkreślono w komunikacie prasowym.

Wraz z dziennikarzem TVN zatrzymano byłego szefa policji

Zatrzymanie Mateusza W. jest elementem szerszego śledztwa, w ramach którego wcześniej zatrzymano byłego komendanta głównego policji, Zbigniewa M. Śledztwo dotyczy m.in. wyłudzeń podatków przy obrocie olejami oraz ich utylizacji w postaci odpadów. Cała sprawa ma charakter wielowątkowy i dotyczy poważnych nieprawidłowości o charakterze gospodarczym i skarbowym.

Zarzuty dotyczą działań w 2024 r. i polegały m.in. na tym, że Zbigniew M. ujawniał szczegóły śledztw lub próbował je utrudniać poprzez domaganie się odwołania referenta postępowań prokuratorskich poinformowała rzeczniczka prokuratury wrocławskiej Stocka-Mycek.

W toku śledztwa na początku marca aresztowano również byłego członka zarządu spółki Orlen Ochrona Rafała P.

