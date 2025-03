Magda zgłosiła się do 11. edycji "Rolnik szuka żony", by spróbować stworzyć relację z Rafałem. Szybko jednak okazało się, że nie są sobie pisani, a uczestniczka jako pierwsza opuściła jego gospodarstwo. Rozstanie nie było dla niej trudnym przeżyciem, bo wkrótce odnalazła szczęście u swojego przyjaciela, Pawła. Niestety, teraz okazuje się, że ich związek również nie przetrwał. Magda opublikowała wstrząsający wpis na Instagramie, w którym ogłosiła rozstanie i ujawniła szczegóły dotyczące tej relacji. Co napisała?

Magda z "Rolnik szuka żony" rozstała się z partnerem. Ujawnia szokujące kulisy

Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że Magda z "Rolnika" i Paweł tworzą szczęśliwą parę. Choć Magda nie znalazła miłości w programie "Rolnik szuka żony", po jego zakończeniu odnalazła ją u boku swojego przyjaciela, Pawła. Ich relacja rozwijała się dynamicznie, a kobieta wydawała się szczęśliwa u boku nowego partnera. Niestety, teraz była kandydatka Rafała z "Rolnika" opublikowała wpis, w którym ogłosiła, że jej związek to już przeszłość.

Uczestniczka o wszystkim poinformowała w emocjonalnym wpisie na swoim profilu w mediach społecznościowych, ujawniając kulisy rozstania.

Oficjalnie: nie jestem już w związku z Pawłem - zaczeła swój wpis uczestniczka.

Nie ukrywała, że rozstanie było dla niej rozczarowujące i wiązało się z bolesnymi konsekwencjami. Najbardziej szokujące było jednak wyznanie dotyczące zdrowia.

Niestety, ta relacja przyniosła mi nie tylko rozczarowanie, ale i poważniejsze konsekwencje – zaraziłam się wirusem HPV. - oznajmiła.

Wirus HPV jest jednym z najczęściej przenoszonych drogą płciową i może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym raka szyjki macicy. Magda podkreśliła, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie i świadome podejście do nowych relacji.

Magda z "Rolnika" ostrzega kobiety

Rozstanie i problemy zdrowotne skłoniły Magdę do publicznego apelu do kobiet. W swoim wpisie podkreśliła, że należy ostrożnie podchodzić do nowych relacji i nie ufać bezgranicznie nowym partnerom.

Dziewczyny! Wchodząc w nową relację, sprawdzajcie, z kim się wiążecie. Czy macie wspólne wartości? Czy naprawdę się znacie? Czy chce poznać Was z przyjaciółmi rodziną. Czy planuje z Wami przyszłość i Nie ma blokad na telefonie i laptopie, a także. Czy nie jest toksycznie zazdrosny. - ostrzegła Magda.

Dodatkowo, Magda zachęcała kobiety do regularnych badań i domagania się ich także od swoich partnerów.

Badajcie się! (Czyt. Cytologia płynna-dokładne badanie)!!! Wymagajcie badań także od swoich partnerów. Nie narażajcie swojego zdrowia i życia dla kogoś, kto nie dba nawet o własne.Dbajcie o siebie! - zaapelowała.

