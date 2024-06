Marcin Hakiel i Dominika chętnie dzielą się w sieci urywkami ze swojego życia, a kobieta nierzadko otwiera się na bardziej osobiste tematy. Ostatnio najwięcej plotkowano o ślubie pary, natomiast teraz sama ukochana tancerza postanowiła podzielić się nie lada informacją. Wyjawiła, gdzie ona i Marcin mieli swój... pierwszy raz!

Partnerka Marcina Hakiela ujawnia szczegóły pierwszego razu

Związek Marcina Hakiela i Dominiki od samego początku budzi ogromne zaciekawienie, tym bardziej, że jest to już druga relacja tancerza od czasu rozwodu. Co więcej, w przeciwieństwie do poprzedniej, tą niemal od samego początku dumnie chwali się na forum. Niejaka Dominika, która do tej pory nie była znana w show-biznesie, szybko zyskała sympatię odbiorców i dziś wraz z ukochanym chętnie bryluje na eventach.

Ostatnio para zrzuciła na media niemałą bombę, zdradzając, że spodziewają się dziecka! Zaraz potem partnerka Hakiela została zapytana o ślub, o którym plotkuje się już od kilku tygodni. Jej odpowiedź była jednak niejednoznaczna i zasiała tym samym jeszcze większe ziarno niepewności. Tymczasem Dominika stara się doceniać rosnącą rzeszę sympatyków, których zgromadziła na Instagramie już prawie 40 tysięcy, i co jakiś czas daje im możliwość poznać się nieco bliżej.

Tym razem rozwiała kilka wątpliwości nt. jej związku. Wyjawiła chociażby, że ona i Marcin wciąż mają przed sobą pierwszą rocznicę, ich pierwsze spotkanie miało miejsce w Warszawie, a po sprzeczkach to Hakiel pierwszy wybacza. Dowiedzieliśmy się także, że oboje lubują się w greckiej kuchni i w tym samym czasie po raz pierwszy wyznali sobie miłość. Dominika poszła jeszcze o krok dalej i zdradziła, gdzie pierwszy raz się pocałowali!

Choć moglibyśmy w tym momencie wyobrazić sobie wiele romantycznych miejsc, okazuje się, że pierwszy pocałunek miał miejsce... "wśród dziecięcych zabawek"! Trzeba przyznać, że jest to dość zaskakująca i oryginalna lokalizacja.

Spodziewalibyście się?

