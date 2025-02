Małgorzata i Paweł Borysewiczowie, którzy poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony", już niebawem powitają na świecie swojego synka, Filipa. Przyszła mama chętnie dzieli się swoimi przeżyciami, podkreślając, jak wyjątkowy jest to czas. Ostatnio podzieliła się z fanami intymnym momentem i pokazała nagranie z USG, wzruszając swoich obserwatorów.

Program "Rolnik szuka żony" już od wielu lat pomaga Polakom znaleźć drugą połówkę. Dzięki niemu wiele par odnalazło miłość, a niektóre doczekały się nawet ślubu i dzieci. Show cieszy się ogromną popularnością i wzrusza widzów autentycznymi historiami uczestników. Małgorzata Borysewicz, jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek show, podzieliła się z fanami wyjątkowym momentem. Pokazała USG, na którym widać jej synka i dodała wzruszający wpis.

Dodatkowo zdradziła, że przez cały ten czas nie brakowało trudnych momentów – trzykrotne przeziębienie oraz utrata smaku i węchu to tylko część wyzwań, z jakimi musiała się zmierzyć.

Na samym początku myślałam jak to będzie? Ale udało mi się po 3 miesiącu wrócić do aktywności… praktycznie normalnego trybu życia. Choć teraz już jest raczej pod górę, to też ok, poza tym, że średnio czuję smak i zapach. Przeziębiona byłam 3 razy i jakoś dało się przebrnąć.

- wyznała.