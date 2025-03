Nie jest tajemnicą, że Piotr Mróz jest osobą głęboko wierzącą. Teraz udzielił wywiadu, w którym odpowiedział na pytania odnośnie swoich przekonań. Fani będą zaskoczeni, co wyjawił Piotr w sprawie seksu przed ślubem!

Piotr Mróz o swojej wierze i praktykach religijnych

Piotr Mróz, znany z roli w serialu "Gliniarze" oraz zwycięzca 12. edycji "Tańca z Gwiazdami", w rozmowie z Pudelkiem otworzył się na temat swojego podejścia do religii. Aktor przyznał, że wiara odgrywa kluczową rolę w jego życiu i wpływa na podejmowane przez niego decyzje. Podczas wywiadu podkreślił, że od najmłodszych lat był wychowywany w duchu chrześcijańskich wartości, które do dziś pozostają dla niego fundamentem. Gwiazdor jest praktykującym katolikiem i stara się kierować zasadami, które uważa za moralnie słuszne. Mimo to nie uważa się za specjalistę i osobę wartą naśladowania. Dlaczego?

Ja się nie czuję specjalistą od wiary. Przede wszystkim moje życie pokazuje, że nie jestem specjalistą od wiary. Nie mam stałej partnerki, nie mam rodziny, nie mam dzieci... To jest fundament wiary: rodzina. Nie można dać temu światu nic więcej, w moim odczuciu, niż drugie życie, a cała reszta to jest łechtanie swojego ego. Cała kariera, dążenie do pewnych dóbr, dążenie do pewnego statusu materialnego (...) Największą wartością, jaką możemy dać temu światu, to jest drugie życie. - wyjawił.

Jestem zdrowym facetem, sprawnym facetem, a jednak coś jest ze mną nie tak, skoro w wieku 37 lat nie mam jeszcze żony, nie mam nawet partnerki, więc nie robiłbym z siebie specjalisty. Dla mnie wiara, różaniec, Bóg, Jezus Chrystus... On mnie podźwiga z tego rynsztoku, w którym często się topię. To jest moja siła, mój kręgosłup moralny, coś, co sprawia, że się dźwigam z osobistego upadku. Jestem tylko człowiekiem. Mogę być szczęśliwy i dumny z tego, że pan Bóg, tak ułomną osobę jak ja, potrafi wykorzystać jako swoje narzędzie i że przez tak upadłego człowieka jak ja, potrafi przemówić do milionów i wciągnąć w dyskusję - dodał Piotr.

Piotr Mróz o intymności przed ślubem

Piotr Mróz odniósł się do kwestii przedmałżeńskich zbliżeń. Aktor nie krył swojego konserwatywnego podejścia i jednoznacznie stwierdził, że tego typu relacje uważa za niewłaściwe.

Na pewno. To jest na pewno upadek. (...) Mam tego świadomość, że tak. Dlatego mówię, że jeżeli żyłem w niesakramentalnym związku, to z sakramentów nie mogłem korzystać, więc plusem tego, że jestem sam, jest to, że mogę z tej spowiedzi korzystać. Powinno być tak, że ludzie jak się ze sobą wiążą, że jak już jest fajnie i wiedzą, że siebie kochają, to jednak powinni dążyć do tego, żeby ten związek przed Bogiem zalegalizować - powiedział wprost.

Piotr Mróz wyjawił również, że był moment, w którym nie był u spowiedzi przez cztery lata. Wszystko przez to, że żył w związku bez ślubu.

Mam wielki szacunek do tego sakramentu. Paradoksalnie mogę z niego korzystać, bo nie jestem w żadnym związku, a jak byłem w związku niesakramentalnym, to nie mogłem z niego korzystać, więc korzystam bardzo często. Tak często, jak upadam, tak często... - przyznał.

Czy Piotr Mróz ma partnerkę?

​Piotr Mróz, znany polski aktor, w sierpniu 2024 roku zakończył wieloletni związek z modelką Agnieszką Wasilewską. Od tego czasu media spekulowały na temat jego życia uczuciowego, łącząc go m.in. z Martą Krupą. Jednak zarówno Piotr Mróz, jak i Marta Krupa stanowczo zaprzeczyli tym plotkom, podkreślając, że łączy ich jedynie przyjaźń.

