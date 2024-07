Jesienna edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Produkcja co rusz odsłania kolejne karty ws. uczestników, którzy wezmą udział w show, a my mamy informacje o tych, których niestety nie zobaczymy na ekranach. Marcin Hakiel to dopiero początek!

Aż pięć uwielbianych postaci zniknie z "Tańca z Gwiazdami"

Każda kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" budzi ogromne emocje wśród widzów i zwykle wydaje się, że produkcja nie ma szans przebić danej odsłony show. Wiosną mieliśmy okazję oglądać pląsy m.in. Roksany Węgiel, Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, Anity Sokołowskiej czy Macieja Musiała - trudno wtedy byłoby sobie wyobrazić, że show może zasilić jeszcze mocniejszy skład. A jednak - wiadomo już, że jesienią parkiet do czerwoności rozgrzeją uwielbiane gwiazdy - Julia Żugaj czy Filip Bobek.

Tymczasem nie brakuje też smutnych wieści. Jak się dowiedzieliśmy, nowa edycja "TzG" to również seria pożegnań. Tym razem chodzi o uwielbiane grono tancerzy i tancerek. Aż pięć nazwisk zniknie z listy par show!

Nie tylko Marcina Hakiela nie zobaczymy w nowej edycji ''TzG''. Zabraknie też Magdaleny Perlińskiej, Kasi Vu Manh, Mieszka Masłowskiego i Kamila Gwary - przekazał dla naszej redakcji informator powiązany ze środowiskiem tanecznym.

AKPA Baranowski

To jednak nie koniec sensacyjnych wiadomości! Jak udało się nam dowiedzieć, na taneczny parkiet Polsatu powracają dobrze znane twarze: Michał Bartkiewicz i Julia Suryś - i to nie tylko oni.

Na miejsca tancerzy powracają zaś Michał Bartkiewicz i Julia Suryś. Dodatkowo drogą castingu wyłoniono jedną nową tancerkę i dwóch tancerzy - dodaje źródło.

East News

Polsat tymczasem konsekwentnie ogłasza kolejne nazwiska, które za kilka tygodni powalczą o Kryształową Kulę. Wiadomo już, że widzowie "Tańca z Gwiazdami" zobaczą zmagania Filipa Bobka, Natalii Nykiel czy Julii Żugaj.

Na kogo najbardziej liczycie w tej edycji tanecznego show?

