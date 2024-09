Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka podzielili się ze światem zmysłowym nagraniem, na którym nie szczędzili sobie czułości. Wideo od razu stało się wielkim hitem, a fani byli jednogłośni. Również żona Roberta Lewandowskiego, nie mogła przejść obok niego obojętnie.

Tak zareagowała Anna Lewandowska na nagranie Pauliny Krupińskiej i jej męża

Prowadząca "Dzień dobry TVN" Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka, czyli lider zespołu Zakopower są jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Zakochani są razem od dziesięciu lat, a w 2018 roku zdecydowali się zawrzeć związek małżeński. Para jest bardzo aktywna w sieci i chętnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. Niespodziewanie, zakochani opublikowali intymne nagranie, które zachwyciło nie tylko ich fanów, ale zrobiło również wrażenie na... Annie Lewandowskiej.

Paulina Krupińska jakiś czas temu zapowiadała, że weźmie udział w tajemniczym projekcie wraz ze swoim mężem Sebastianem, jednak wówczas nie zdradziła, o co dokładnie chodzi. Wszystko stało się jasne, gdy do sieci trafił nowy singiel "Kwiaty" zespołu Zakopower z gościnnym udziałem Ani Dąbrowskiej. W zmysłowym teledysku do wspomnianego utworu wziął udział nie tylko Sebastian, ale również Paulina. Prowadząca "Dzień dobry TVN" nie mogła już dłużej ukrywać swojego podekscytowania i w szczerym poście na Instagramie podziękowała za możliwość wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

To historia dziewczyny, która nie potrafi śpiewać, ale nie było to przeszkodą, żeby wystąpić w teledysku.Wiele lat temu poznała chłopaka, który potrafi, oj potrafi śpiewać i najpierw postanowił ją poślubić, a potem zaprosić do wspólnego udziału w klipie do utworu Kwiaty. - napisała Paulina na Instagramie.

Krupińska dodała, że jest pod wrażeniem duetu Ani Dąbrowskiej i Zakopower.

To otulająca i przyjemna jak letni ciepły wiatr piosenka. Połączenie niezwykłej wrażliwości i fantastycznego głosu @aniadabrowskaofficial z @zakopower_official to absolutne zaskoczenie, bo brzmią, jakby śpiewali razem od lat. To dla mnie ogromna przyjemność być częścią tak pięknego projektu, dzięki Ci mężu @sebastiankarpielbulecka - wyznała.

Pod jej postem na Instagramie od razu posypały się gratulacje i słowa uznania od fanów, którzy są zauroczeni wspólnym teledyskiem małżonków.

Super sprawa, wielka pamiątka dla Was i Waszych dzieci a dla fanów uczta, dla oka i dla ucha

Super Wam to wyszło! chcemy więcej..

To jest przepiękne. Ten duet, a teledysk sztos - piszą fani.

Głos postanowiła zabrać również Anna Lewandowska, której teledysk też najwidoczniej przypadł do gustu.

Jesteście super - skwitowała Lewandowska.

A wy już oglądaliście teledysk, w którym występują Paulina i Sebastian?

