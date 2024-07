Zabawy dla dzieci w szkole uczą współpracy, przyjmowania porażki, rozwijają wyobraźnię, pełnią funkcję wychowawczą i integrującą grupę. W szkole zabawy łatwiej przeprowadzić niż w domu, ponieważ duża liczba uczestników daje większe pole do działania prowadzącemu.

Reklama

Zabawy dla dzieci w szkole – w parach, trzyosobowych zespołach i większych grupach

Szkoła jest miejscem, w którym dzieci spędzają większość dnia. Warto, aby to miejsce kojarzyło im się nie tylko z przyswajaniem wiedzy, lecz także ze świetną zabawą i osobami, z którymi łączą ich wspólne pasje i zainteresowania. Zabawy dla dzieci w szkole umożliwiają nawiązanie trwałych więzi.

Zabawa dla dzieci, która wymaga skupienia – lustro

Dzieci dobierają się w pary. Jeden z uczniów wykonuje dowolne ruchy, zaś druga osoba wiernie je naśladuje. Po kilku minutach następuje zamiana ról.

Zabawa dla dzieci, która uczy współpracy – węzeł

Dzieci łapią się za ręce. Ich zadaniem jest maksymalne zaplątanie się (bez puszczania rąk). Kiedy już uczniowie się pooplątają, mówimy im, że teraz mają się rozplątać (wrócić do pozycji wyjściowej) – także bez puszczania rąk.

Zabawa dla dzieci w szkole sprawdzająca refleks - dworzanie w zamku

Dzieci łączą się w trzyosobowe grupy – dwie osoby trzymają się za ręce, jedna wchodzi do środka koła. Osoby na zewnątrz tworzą zamek. Uczeń w środku to dworzan – chłopiec lub dworka – dziewczyna. Kiedy prowadzący krzyknie „dworzanie”, osoby ze środka koła szybko zmieniają zamek – biegną do innej pary. Z kolei, kiedy padnie komunikat „trzęsienie ziemi”, wszyscy zmieniają miejsca – powstają nowe zamki.

Zobacz także

Zabawa dla uczniów, która integruje grupę i uczy godzenia się z porażką - zaczarowane jezioro

Jeden uczeń stoi na środku klasy z zamkniętymi oczami (można je przewiązać kawałkiem materiału). Pozostałe osoby chodzą wokół chłopca lub dziewczynki z zasłoniętymi oczami. Kiedy uczeń lub uczennica z zamkniętymi oczami powie „Zaczarowane jezioro”, wszystkie osoby zastygają w miejscu. Dziecko z zasłoniętymi oczami podchodzi do osoby, która znajduje się najbliżej niego i dotykając, próbuje zgadnąć, kim jest ta osoba. Jeżeli udzieli prawidłowej odpowiedzi, zdejmuje materiał z oczu, jeśli nie, zabawa toczy się od początku. Każde dziecko powinno sprawdzić się w roli zgadującego.