Niedawno ruszyła długo wyczekiwana 15. edycja "Tańca z Gwiazdami", a poprzeczka w tym sezonie jest zawieszona bardzo wysoko. Tancerze i gwiazdy niemal całe dnie spędzają na salach treningowych, gdzie przygotowują się do kolejnych odcinków. Treningi mocno dały w kość Majce Jeżowskiej, która w tym sezonie tańczy z Michałem Danilczukiem. Piosenkarka wyznała, że jej skrzynka w mediach społecznościowych pęka w szwach, a wszystko przez niemoralne propozycje, jakie dostaje od... pewnego grona osób!

Ten sezon "Tańca z gwiazdami" jest naprawdę gorący, a za nami już pierwsze dwa odcinki. W zmaganiach o kryształową kulę biorą udział m.in. Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, który w poprzedniej edycji tanecznego show był w parze z Julią Kuczyńską "Maffashion" i dostał się z nią do finału. Teraz tancerz ma pod swoimi skrzydłami 64-letnią partnerkę, która w programie radzi sobie zaskakująco dobrze.

W pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" Michał i Majka zaskoczyli widzów i dali popis rytmicznej i energicznej cha-chy, za którą zgarnęli 34 punkty. W kolejnym odcinku Majka Jeżowska i Michał Danilczuk rozgrzali zmysły widzów spektakularnym tangiem, jednak nie wszystkim przypadło ono do gustu. Iwony Pavlović przyznała parze zaledwie trzy punkty, czym oburzony był szczególnie Michał Danilczuk. Para obecnie spędza intensywny czas na przygotowaniach do kolejnego odcinka. Majka Jeżowska nie ukrywa, że treningi dały jej w kość, a podczas sobotniego treningu piosenkarka doznała kontuzji i pokazała w sieci oklejone taśmami kolano i kostkę.

Artystka w rozmowie z portalem Plotek z wyznała, że po jej narzekaniu na ból nóg jej skrzynka pękała w szwach od wiadomości od... stópkarzy!

Może ktoś ma jakiś cudowny lek, dzięki którym moje rany natychmiast będą zagojone? Czekam na informacje i propozycje. Bo na razie wiem tylko, od stópkarzy, że jak mówię, że mnie nogi bolą, to się uaktywniają i proponują masaże. Stópkarze jak kochają stópki, to będą się odzywać cały czas, czy nogi bolą, czy nie bolą. Tak już jest, przyzwyczaiłam się do tego

- wyznała Majka Jeżowska.