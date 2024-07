Zagadki logiczne wymagają od dziecka abstrakcyjnego myślenia. Dzięki temu jego ćwiczą kreatywność oraz uczą niestandardowego podejścia do problemów. Mogą też stanowić rozrywkę dla całej rodziny.

Reklama

Przykłady zagadek logicznych dla dzieci

1. Co może podróżować dookoła świata, przez cały czas znajdując się w kącie?

2. Jeśli mnie masz, chcesz się mną podzielić. Jeśli podzielisz się mną, przestajesz mnie mieć. Czym jestem?

Zobacz także

3. Kiedy będziesz obdzierać mnie ze skóry, to nie ja będę płakać, tylko ty. Czym jestem?

4. Co znajduje się na końcu tęczy?

5. Co zawsze nadchodzi, ale nigdy nie odchodzi?

6. Co waży więcej: kilogram pierza czy kilogram kamieni?

7. Mężczyzna po raz pierwszy przyszedł do pewnej restauracji. Kelner wita go: „Dzień dobry, panie generale”. Dlaczego kelner nazwał go generałem?

Wykorzystaj dostępne w internecie kody rabatowe Smyk i kup książki z zagadkami dla dzieci, które wpłyną na ich rozwój i wyobraźnię.

Odpowiedzi na zagadki

1. Znaczek pocztowy.

2. Tajemnica.

3. Cebula.

4. Litera „a”.

5. Jutro.

6. Oba ważą tyle samo, kilogram.

7. Mężczyzna był ubrany w mundur.