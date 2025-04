Nowa ekranizacja 'Lalki' autorstwa Bolesława Prusa jest jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów telewizyjnych w Polsce. Reżyserem produkcji został Maciej Kawalski, który obiecuje, że widzowie zobaczą świeże spojrzenie na klasyczną powieść. Serial realizowany jest przez Telewizję Polską we współpracy z Gigant Films, a jego premiera planowana jest na 2025 rok. Wielu oczekuje, że adaptacja zachowa ducha książki, jednocześnie wprowadzając nowoczesny ładunek emocjonalny.

Marcin Dorociński w roli Stanisława Wokulskiego

Wielką rolę w produkcji 'Lalki' odgrywa także Marcin Dorociński, który wciela się w postać Stanisława Wokulskiego. Wybór Dorocińskiego na tę postać spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, biorąc pod uwagę jego doświadczenie aktorskie oraz świetną umiejętność tworzenia pełnych pasji, a zarazem skomplikowanych postaci. Dorociński od lat jest jednym z najbardziej cenionych polskich aktorów, a jego obecność w produkcji podnosi jej rangę.

Kamila Urzędowska kontra Emma Giegżno – która aktorka zagra Izabelę Łęcką?

Chociaż Marcin Dorociński ma już przypisaną rolę Wokulskiego, jedna z najważniejszych ról kobiecych – Izabeli Łęckiej – wciąż czeka na swoją wykonawczynię. W tej chwili w grze o tę prestiżową postać pozostają dwie aktorki. Jak podaje portal Pudelek.pl, pod uwagę brana jest: Kamila Urzędowska oraz Emma Giegżno. Obie panie mają za sobą znaczące osiągnięcia aktorskie, co sprawia, że decyzja o obsadzie staje się coraz trudniejsza.

Kamila Urzędowska jest znana z ról, które pozwoliły jej zaprezentować ogromny zakres talentu, natomiast Emma Giegżno zdobyła popularność dzięki swoim rolom w popularnych serialach i filmach. Rola Izabeli Łęckiej, pełna sprzeczności i emocji, z pewnością stanowi ogromne wyzwanie aktorskie. Z informacji przekazanych przez producentów wiadomo, że decyzja o tym, która z aktorek dostanie tę rolę, zapadnie pod koniec kwietnia.

Kiedy rozpoczną się zdjęcia do nowej 'Lalki'?

Zdjęcia do nowej wersji 'Lalki' rozpoczną się już wkrótce, a produkcja będzie miała premierę w 2025 roku. Ekipa realizująca serial pracuje nad tym projektem od dłuższego czasu, a zdjęcia odbywać się będą w różnych częściach Polski. Zgodnie z zapowiedziami, widzowie będą mogli zobaczyć w nowej ekranizacji wiele kultowych miejsc związanych z książką, a także nieoczekiwane zmiany, które dodadzą świeżości tej klasycznej historii.

To tylko początek wielkiej produkcji, która z pewnością stanie się jednym z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych w nadchodzących latach. Wkrótce poznamy ostateczną decyzję o obsadzie i rozpoczną się intensywne przygotowania do zdjęć. Fani 'Lalki' z niecierpliwością czekają na to, kto ostatecznie stanie się Izabelą Łęcką!

