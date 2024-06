Związek Pauliny i Jakuba budzi dość skrajne emocje, choć dziś para ma zdecydowanie o wiele więcej fanów. Oni sami starają się też na każdym kroku udowadniać, że połączyła ich prawdziwa miłość, a piłkarz, wbrew założeniom hejterów, jest szczerze szczęśliwy i spełnia się w roli ojca oraz męża. Teraz pochwalił się "nowym nabytkiem", na który zdecydował się specjalnie dla swoich dwóch najważniejszych kobiet.

Jakub Rzeźniczak zrobił to dla Pauliny

Początki relacji Jakuba Rzeźniczaka z niejaką Pauliną nie należały do najłatwiejszych. Para musiała stawić czoła fali hejtu, którą wywołała przeszłość piłkarza. Nie było bowiem tajemnicą, że ten miał za sobą kilka nieudanych związków, w tym krótkotrwałych i raczej z żadną z partnerek nie rozstał się w przyjacielskich stosunkach. Poza tym był już ojcem dwóch pociech, których doczekał się z dwiema różnymi kobietami - córeczki, z którą podtrzymuje, że nie czuje więzi i synka, który niestety zmarł z powodu choroby.

Dziś natomiast życie osobiste Kuby wygląda zupełnie inaczej. Stara się on odcinać od tego, co złe i skupiać jedynie na ukochanej żonie i córeczce, małej Antosi, która przyszła na świat na początku roku. Co ciekawe, niedawno Rzeźniczak podzielił się radosną nowiną, obwieszczając, że właśnie wybiła im 3. rocznica związku!

Piłkarz podziękował wówczas Paulinie, podkreślając, że dzięki niej ma wszystko, o czym w życiu marzył. Jak się okazało, to nie wystarczyło, by wyrazić ogromną miłość, jaką ją darzy. Teraz pochwalił się nowym nabytkiem w postaci tatuażu, a dokładniej aż dwóch. Jeden przedstawia odciśniętą dłoń Antosi, wraz z datą jej narodzin, a kolejny to serce utworzone z odcisków palców jego i Pauliny, również z datami urodzenia. Dla żadnej z poprzednich partnerek Kuba nie zdecydował się na taki krok, zatem zdaje się, że obecny związek rzeczywiście jest spełnieniem jego snów. Docenili to również internauci, którzy pod filmikiem w głównej mierze zostawili słowa zachwytu.

Piękna pamiątka

Cudownie

Widać, że traktujesz Ich poważnie. Oby dali Wam już spokój

Jaki cudowny! A hejtem mam nadzieję, że się nie przejmujecie! Był, jest i będzie już zawsze. Jesteście super i o tym pamiętajcie

Jedna z internautek zaczepiła również Kubę, dopytując, "po co pokazuje publicznie swoją miłość do córki". Ten błyskawicznie jej odpowiedział:

Pokazuje, bo to moja sprawa. Jak będę chciał pokazać coś innego, to pokaże co innego - wolny kraj, moje życie

Co myślicie o jego nowym tatuażu?

