Niewykluczone, że w „Deadpool & Wolverine” poznajemy jedną z najbardziej śliskich postaci Marvela ostatnich lat. W tę rolę wciela się Matthew Macfadyen, czyli Tom Wambsgans z „Sukcesji”. Warto przypomnieć, że jego bohater z serialu HBO początkowo także nie budził zbyt pozytywnych emocji. Przypadek?

W najnowszym hicie Marvela, który już bije rekordy, Deadpool i Wolverine łączą siły, by zmierzyć się ze wspólnym wrogiem. Ważną postacią dla całej historii okazuje się Pan Paradox.

W „Deadpool & Wolverine” widzimy m.in. agentów TVA znanych z serialu „Loki”, a ci prowadzą nas do spotkania z Panem Paradoxem, którego gra Matthew Macfadyen. Co musicie wiedzieć o tej postaci? Czy zobaczymy ją w innych filmach z uniwersum Marvela?

Kim jest Pan Paradox z „Deadpool & Wolverine”?

Pan Paradox to agent Time Variance Authority (TVA). Pełni podobną rolę co Mobius (Owen Wilson) w serialu „Loki”.

Pojawienie się Matthew Macfadyena w najnowszym filmie Marvela zostało zaznaczone już w zwiastunie „Deadpool & Wolverine”. To właśnie Pan Paradox rekrutuje Wade’a Wilsona (Ryan Reynolds) i przekonuje, że może włączyć go w skład Avengersów.

Agent TVA twierdzi, że może zrobić z Deadpoola „bohatera wśród bohaterów”. Oczywiście Wade daje się ponieść fantazji i nazywa siebie „Jezusem Marvela”. Szybko przekonuje się jednak, że nie do końca o to chodzi.

Jaka jest rola Pana Paradoxa w serii komiksów? Jest przewodniczącym sędzią w procesie She-Hulk, obok Mobiusa i Ouroborosa (obaj pojawili się w „Lokim”, grani przez Owena Wilsona i Ke Huy Quana). Koniec Paradoxa następuje niedługo po procesie.

Jednakże spodziewajmy się, że filmowa postać będzie nieco inna. Twórcy prawdopodobnie mają na Paradoxa inny pomysł, co potwierdził w niedawno udzielonym wywiadzie Matthew Macfadyen: „Nie nazwałbym go złoczyńcą…”.

„Myślę, że jest po prostu jakimś strasznym aparatczykiem, który jest sfrustrowany i niezadowolony, i prawdopodobnie szuka sposobu na poprawę swojej sytuacji – i ma problemy”, dodał.

„Oczywiście pracuje dla TVA i myślę, że jest prawdopodobnie kimś w rodzaju średniego szczebla urzędnikiem, lekko sfrustrowanym człowiekiem. Martwię się, że powiem za dużo. Disney jest bardzo surowy, ale ma w sobie jakąś dziwną, gniewną, brzydką energię i jest też dość czarujący, więc tak, jest interesującą postacią”, wyjaśnił.

Kto gra Pana Paradoxa w „Deadpool & Wolverine”?

Pana Paradoksa gra brytyjska legenda aktorska Matthew Macfadyen.

Pana Paradoska zagrał jeden z najpopularniejszych brytyjskich aktorów Matthew Macfadyen.

W ostatnim czasie artysta zasłynął przede wszystkim dzięki roli Toma Wambsgansa w serialu „Sukcesja”, ale ma na koncie znacznie więcej głośnych produkcji. Widzowie znają go z takich tytułów jak „Duma i uprzedzenie”, „Anna Karenina”, „Panna Marple: Kieszeń pełna żyta”, „Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza”, Filary Ziemi”, „Howards End”, „Zgon na pogrzebie”, „Trzej muszkieterowie”, „Quiz”, „Mała Dorrit”, „Operacja Mincemeat”, „Asystentka”, „Duchy z Enfield”, „Frost/Nixon”, „Robin Hood”, „Wojna o prąd”, „Dziadek do orzechów i cztery królestwa”, „Enigma”.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.