Justyna Steczkowska i Doda niegdyś nie miały najlepszych relacji. Teraz okazuje się, że wszystko się zmieniło, a artystki zapraszają się wzajemnie na swoje koncerty. Tym razem Doda była honorowym gościem, a Justyna Steczkowska dała czadu na warszawskiej scenie!

Niegdyś rywalki, teraz koleżanki. Ciężko zapomnieć o wielkim konflikcie pomiędzy Justyną Steczkowską a Dodą. Artystki darły ze sobą koty od programu "Gwiazdy tańczą na lodzie". Dopiero w 2019 roku Doda zaprosiła Justynę Steczkowską do udziału w koncercie "Artyści przeciw nienawiści" i wówczas zażegnały nieporozumienie. Niedawno, Justyna Steczkowska pojawiła się w studiu "Dzień Dobry TVN" i opowiedziała o swoim pojednaniu z Dodą: