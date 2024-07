Przeważnie wymioty u niemowlaka nie oznaczają od razu niedrożności jelit ani innych groźnych chorób. Zazwyczaj są wynikiem zatrucia pokarmowego albo alergii, tym bardziej podczas rozszerzania diety.

Gdy dziecko zwraca, trzeba pilnować, by się nie odwodniło.

Zatrucie i alergia – najczęstsze przyczyny wymiotów u niemowlaka

Jeśli dziecko zwraca po posiłku, możliwą tego przyczyną jest uczulenie na któryś ze składników dania. Dlatego szczególnie podczas rozszerzania diety dziecka należy bacznie obserwować, które składniki malec lubi, a po których czuje się źle. Zatrucie pokarmowe także może wywoływać wymioty u niemowlaka. Tym bardziej że jego układ pokarmowy ciągle jest wrażliwy. Wystarczy że do brzuszka dostaną się bakterie albo wirusy albo toksyny (np. z nawożonych sztucznie jarzyn). Przy zatruciu wymiotom zazwyczaj towarzyszy biegunka.

Zapalenie żołądka a wymioty u niemowlaka

Wirusy, które dostaną się do układu pokarmowego dziecka, np. rotawirusy, powodują wymioty. Przeważnie ostremu wirusowemu zapaleniu żołądka i jelit towarzyszą biegunka i gorączka, a także ból żołądka. Jedynym sposobem radzenia sobie w takich przypadkach jest przeczekanie, aż choroba minie, ciągle uzupełniając płyny i elektrolity w organizmie dziecka. Wymioty u niemowlaka mogą spowodować odwodnienie, zwłaszcza jeśli towarzyszy im biegunka, a jest ono szczególnie niebezpieczne dla małego dziecka.

Zwężenie odźwiernika powoduje wymioty u niemowlaka

Gdy pokarm nie może przedostać się z żołądka do dwunastnicy z powodu niedrożności odźwiernika, jest zwracany. Wymioty u niemowlaka z tą wadą w budowie układu pokarmowego są chlustające i pojawiają się za każdym razem po spożyciu przez dziecko pokarmu. Malec ma jednocześnie zwiększony apetyt, ale nie przybiera na wadze, a nawet chudnie, poza tym jest niespokojny, rzadko robi kupę i oddaje niewiele moczu. W wymiocinach zauważalna jest żółć, a brzuszek jest wzdęty w jego górnej części. Dziecku można pomóc w jeden tylko sposób – dokonując operacyjnego udrożnienia odźwiernika. Chlustające wymioty u niemowlaka mogą być spowodowane też zniekształceniem czy skrętem jelit. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia konieczna jest szczegółowa diagnostyka.

Wymioty u niemowlaka w wyniku niedrożności jelit

Całkowita niedrożność jelit jest bardzo groźna dla dziecka i wymaga natychmiastowej pomocy lekarza. Wymiotom w takim przypadku towarzyszą silny ból i zaparcia. Wymiociny mają kolor ciemnozielony bądź żółty. Czasem pojawia się również krwista biegunka. Niedrożność jelit może doprowadzić do martwicy tkanek, dlatego wymaga szybciej interwencji chirurgicznej.

Rzadkie przyczyny wymiotów u niemowlaka

Czasem wymioty u niemowlaka nie mają bezpośredniego związku z układem pokarmowym. Mogą być wynikiem wstrząśnienia mózgu, silnego zdenerwowania czy stresu, a nawet udaru cieplnego. Zdarza się również, że dziecko zwraca po niektórych lekach.

Nawadnianie jest kluczowe, gdy pojawią się wymioty u niemowlaka

Małe dziecko bardzo szybko się odwadnia, dlatego podczas choroby, gdy malec wymiotuje, należy podawać mu płyny. Nie wolno jednak przesadzić z ich ilością, ponieważ to tylko zaostrzy wymioty. Najlepiej podawać niemowlakowi często małe ilości płynu, np. co 5 lub co 10 minut po 1 czy 2 łyżeczki. Warto też stosować preparaty uzupełniające elektrolity.