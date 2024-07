Przyczyną zapalenia oskrzeli u dzieci są zazwyczaj wirusy, rzadziej bakterie. Chore dziecko ma problemy z oddychaniem, gorączkuje i męczy je kaszel, a także doskwiera mu brak apetytu.

Reklama

Leczenie zapalenia oskrzeli u dzieci polega na łagodzeniu objawów, a gdy jest wynikiem działalności bakterii – stosuje się antybiotykoterapię.

Przyczyny zapalenia oskrzeli u dzieci – wirusy, bakterie, inne choroby

Zapalenie oskrzeli u dzieci najczęściej powodują wirusy. Przeważnie są to wirus RSV, adenowirusy i rhinowirusy. Zdarza się jednak, że zapalenie oskrzeli u dzieci wywołuje wirus grypy, paragrypy bądź odry. Innym powodem powstawania stanu zapalnego w oskrzelach są bakterie. Przeważnie ten typ choroby występuje po zapaleniu wirusowym. Zapalenie oskrzeli u dzieci mogą powodować także inne choroby. Szczególnie sprzyjają temu astma, alergie oraz mukowiscydoza.

Zapalenie oskrzeli u dzieci poznaje się po katarze, kaszlu, gorączce i braku apetytu

Pierwszym symptomem zapalenia oskrzeli u dzieci jest katar, po kilku dniach dołącza do niego suchy kaszel, a następnie gorączka, apatia, brak apetytu i trudności w oddychaniu. Kaszel z czasem ewoluuje z suchego w mokry, ale jest on tak silny, że może wywoływać wymioty. Dziecko cierpiące na zapalenie oskrzeli ma gorączkę i jest przez to osowiałe oraz niespokojne. Dolegliwości te sprawią, że malec traci apetyt. Starsze dzieci skarżą się też na ból i pieczenie przy oddychaniu. Jeśli zapalenie oskrzeli u dzieci wywołał wirus odry, symptomami będą również światłowstręt i zapalenie spojówek.

Leczenie zapalenia oskrzeli u dzieci objawowe lub antybiotykami

Jeśli przyczyną choroby są wirusy, nie ma innego sposobu leczenia, jak łagodzenie objawów. Kiedy zapalenie zatok u dzieci powodują natomiast bakterie, są wskazania do antybiotykoterapii. Inne schorzenia skutkujące zapaleniem oskrzeli, w tym astma czy alergia, wymagają odrębnego leczenia. Choremu malcowi podaje się leki obniżające gorączkę i uśmierzające ból, a także leki ułatwiające wykrztuszanie. Gdy dziecko choruje na zapalenie oskrzeli, należy często podawać mu płyny i wietrzyć pomieszczenie, w którym przebywa – powietrze powinno mieć odpowiednią wilgotność i nie być zbyt ciepłe. Nie wolno malca przegrzewać. Pomóc dziecku można też przez oklepywanie pleców, wspomagając odkrztuszanie wydzieliny. W leczeniu zapalenia oskrzeli u dzieci sprawdzą się także inhalacje z dodatkiem olejków eterycznych.

Zobacz także