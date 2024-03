Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, znana para z programu "Rolnik szuka żony", kontynuuje swoją piękną historię miłości. Ostatnio powitali na świecie swoją ukochaną córeczkę, a dzisiaj cieszą się kolejnym szczęśliwym wydarzeniem! Niedawno rolniczka rozczuliła fanów nowym zdjęciem, a już dzieli się kolejnym powodem do świętowania.

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się na planie programu „Rolnik szuka żony” i tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para wychowuje wspólnie trójkę dzieci – Stefanię (córkę Marty z poprzedniego związku) oraz Adama i Grację.

Była uczestniczka show postanowiła podzielić się z fanami zdjęciem córki z okazji jej pierwszego miesiąca! Przy okazji dodała kilka słów od siebie. Mała Gracja przyszła na świat 21 lutego 2024 roku – to wyjątkowy dzień dla Marty Paszkin, ponieważ tego dnia urodziny ma jej tata, także rolniczka ma podwójny powód do świętowania.

Gracja vel. Gracka- dziś kończy miesiąc. Jest PRZEsłodziutka. Trochę terroryzuje mnie na spacerach i woli być na rączkach zamiast w wózku, ale za to jeszcze ani razu (serio!!) nie krzyczała i nie płakała w nocy. Nie myślcie sobie, że to oznacza że nas nie budzi- owszem robi to, ale robi to z… GRACJĄ, po cichutku

napisała Marta na Instagramie.